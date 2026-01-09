UČENIK NOŽEM IZBO UČENICU U LICE I LEĐA: Sačekao je u hodniku, a onda je usledio HOROR!
Učenik je u srednjoj školi u Sloveniji napao učenicu i nožem je ubo u lice i leđa.
Direktor srednje škole u oblasti Murske Sobote rekao je za 24ur da je situacija sada pod kontrolom.
Sobotainfo je izvestio da je učenik prve godine u hodniku navodno čekao učenicu četvrte godine, te ju zatim napao i ubo.
Napadač je potom navodno napustio školske prostorije i krenuo prema domu za stare, ali ga je policija uhapsila.
"Na licu mesta nalazi se nekoliko policaјaca i detektiva, koјi su obezbedili područјe, prikupljaјu informaciјe i osigurali bezbednost", saopšteno je iz policije.
Učenici u školi su se zaključali u učionice, a škola je uvela bezbednosne mere.
Direktor srednje škole u oblasti Murske Sobote raniјe јe za 24ur.com potvrdio da se napad dogodio i obјasnio da јe njihov učenik povređen.
Više informaciјa biće dato naknadno.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)