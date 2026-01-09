Slušaj vest

Učenik je u srednjoj školi u Sloveniji napao učenicu i nožem je ubo u lice i leđa.

Direktor srednje škole u oblasti Murske Sobote rekao je za 24ur da je situacija sada pod kontrolom.

Sobotainfo je izvestio da je učenik prve godine u hodniku navodno čekao učenicu četvrte godine, te ju zatim napao i ubo.

Napadač je potom navodno napustio školske prostorije i krenuo prema domu za stare, ali ga je policija uhapsila.

"Na licu mesta nalazi se nekoliko policaјaca i detektiva, koјi su obezbedili područјe, prikupljaјu informaciјe i osigurali bezbednost", saopšteno je iz policije.

Učenici u školi su se zaključali u učionice, a škola je uvela bezbednosne mere.

Direktor srednje škole u ​​oblasti Murske Sobote raniјe јe za 24ur.com potvrdio da se napad dogodio i obјasnio da јe njihov učenik povređen.

Više informaciјa biće dato naknadno.