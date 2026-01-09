Slušaj vest

Učenik je u srednjoj školi u Sloveniji napao učenicu i nožem je ubo u lice i leđa.

Direktor srednje škole u oblasti Murske Sobote rekao je za 24ur da je situacija sada pod kontrolom.

Sobotainfo je izvestio da je učenik prve godine u hodniku navodno čekao učenicu četvrte godine, te ju zatim napao i ubo.

Napadač je potom navodno napustio školske prostorije i krenuo prema domu za stare, ali ga je policija uhapsila.

"Na licu mesta nalazi se nekoliko policaјaca i detektiva, koјi su obezbedili područјe, prikupljaјu informaciјe i osigurali bezbednost", saopšteno je iz policije.

Učenici u školi su se zaključali u učionice, a škola je uvela bezbednosne mere.

Direktor srednje škole u ​​oblasti Murske Sobote raniјe јe za 24ur.com potvrdio da se napad dogodio i obјasnio da јe njihov učenik povređen.

Više informaciјa biće dato naknadno.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) BAČENA BOMBA NA POTPREDSEDNICU KONGRESA! Davala intervju, odjeknula eksplozija, Lopezova zadobila teške telesne povrede! (VIDEO)
Honduras (1).png
PlanetaIRAČKE MILICIJE, KUDS I HEZBOLAH TAJNO UŠLI U IRAN? Hamneijev režim dovodi strane ekstremiste da nasilno guše masovni ustanak?
profimedia-1064334745.jpg
PlanetaOGLASIO SE ZELENSKI NAKON MASOVNOG RUSKOG NAPADA NA KIJEV! Evo šta je poručio Rusiji, ali i Americi! (VIDEO)
Volodimir Zelenski
Planeta"IDEMO ZA NJIMA!" Tramp najavio novu vojnu operaciju u OVOJ DRŽAVI: Veliki intervju američkog lidera nakon operacije u Venecueli (VIDEO)
Donald Tramp (3).png