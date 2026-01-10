Slušaj vest

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) sastaće se u ponedeljak na zahtev Ukrajine posle masovnih ruskih vazdušnih napada u kojima je poginulo nekoliko ljudi i upotrebe rakete Orešnik najnovije generacije, preneo je danas francuski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

"Rusija je dostigla zastrašujući nivo ratnih i zločina protiv čovečnosti u svojim napadima na civile i civilnu infrastrukturu u Ukrajini", naveo je ukrajinski ambasador pri UN Andrij Melnik, u svom pismu kojim zahteva sastanak.

Masovan noćni napad na Ukrajinu između 8. i 9. januara

Danas je Ruska Federacija zvanično preuzela odgovornost za upotrebu "balističke rakete srednjeg dometa poznate kao 'Orešnik' u Lavovskoj oblasti u noći između 8. i 9. januara.

Takav udar predstavlja ozbiljnu pretnju bezbednosti evropskog kontinenta, podriva regionalnu stabilnost i predstavlja ozbiljne rizike za međunarodni mir i bezbednost u širem smislu“, dodao je Melnik.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage su upotrebile raketu „Orešnik“ u masovnom napadu na kritične objekte u Ukrajini.

„Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa „Orešnik“, kao i udarne dronove, protiv kritičnih ciljeva na teritoriji Ukrajine“, navodi se u saopštenju.

Ruske vojne snage su takođe uništile pogone za proizvodnju dronova koje su ukrajinske oružane snage koristile za napad na rezidenciju Vladimira Putina, kao i energetsku infrastrukturu koja podržava neprijateljski vojno-industrijski kompleks. Svi ciljevi napada su postignuti, istaklo je odeljenje.

„Svake terorističke akcije zločinačkog ukrajinskog režima nastavljaće da se susreću sa odgovorom“, naglasilo je ministarstvo.

U saopštenju se tvrdi da je napad bio odgovor na, kako ga Rusija opisuje, “teroristički napad kijevskog režima” na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, koji se, prema ruskim tvrdnjama, dogodio u noći 29. decembra 2025.

U napadima su poginule četiri osobe, povređeno najmanje 24, a naneta je značajna šteta stambenim objektima i infrastrukturi, prema rečima Timur Tkačenka, šefa vojne administracije prestonice i gradonačelnika Vitalija Klička.

„Četiri osobe su poginule, a 24 su povređene, među njima i zdravstveni radnici i pripadnici Državne službe za vanredne situacije (SES). Policija dokumentuje posledice neprijateljskog napada na Kijev“, navodi se u saopštenju.