"Bezbednosne garancije za Ukrajinu moraju biti pouzdane, posebno imajući u vidu istoriju Rusije da lažno optužuje svoje susede za napade na sopstvenu teritoriju – nešto što bi se moglo ponoviti nakon primirja u Ukrajini."

Ovo je izjavila visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalastokom zajedničke konferencije za novinare sa nemačkim ministrom odbrane Borisom Pistorijusom tokom posete Berlinu, javlja dopisnik Ukrinforma.

„Razgovaramo o bezbednosnim garancijama, a ono o čemu smo razgovarali u Koaliciji voljnih jeste da te bezbednosne garancije zaista moraju biti opipljive“, rekao je Kalas, napominjući da se mora jasno razumeti kako bi te garancije funkcionisale u praksi.

Po njenom mišljenju, takođe je neophodno osigurati da se takve garancije ne mogu povući.

Podsećajući na uslovnu prirodu bezbednosnih garancija, uključujući i mogućnost njihovog ukidanja u slučaju navodnog ukrajinskog napada na Rusiju, Kalas je rekao: „Istorija je puna slučajeva gde su Rusi podstakli napad, a istovremeno pokazali da su to bili Ukrajinci, Finci ili šta god.“

„Zato mora biti veoma jasno da ako dajemo bezbednosne garancije, bilo da su u pitanju Amerikanci ili Evropljani, da one nisu na papiru već da su opipljive“, naglasio je Kalas.

Pritisak na Rusiju i jačanje evropske odbrane

Šefica diplomatije EU ukazala je na intenzivne diplomatske napore usmerene ka postizanju mira, dodajući da ti napori ostaju jednostrani: „Svake nedelje, ruske bombe uranjaju ukrajinske gradove u tamu, razaranje i smrt – to je ruski odgovor na diplomatiju.“

Ona je naglasila da bi rat mogao da traje dugo vremena „osim ako kolektivno ne izvršimo veći pritisak na Rusiju da ga zaustavi“.

Kalas je takođe priznala da se ruske ambicije protežu i van Ukrajine.

„Da bi naše zemlje i ljudi bili bezbedni, Evropa mora dodatno poboljšati svoju odbrambenu spremnost“, rekla je ona, dodajući da jačanje odbrambene spremnosti Evrope ne znači dupliranje uloge NATO-a.

„Radi se o tome da Evropa bude jača unutar NATO-a“, primetila je Kalas.

Takođe je priznala da, iako Sjedinjene Države ostaju nezaobilazni saveznik za Evropu, odnosi sa Vašingtonom „nisu tako dobri kao što su nekada bili“, ali da su Evropa i SAD „jači kada delujemo zajedno“.

Kada je upitan o mogućem evropskom odgovoru u slučaju američke invazije na Grenland, Kalas je odbio da javno komentariše, napominjući da evropske zemlje razgovaraju o alatima koji im stoje na raspolaganju iza zatvorenih vrata.

Sastanak saveznika Kijeva sa Trampom

Kako je objavljeno, saveznici Kijeva među zemljama G7, uključujući lidere Italije, Nemačke, Francuske, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i predsednika Evropske komisije, sastaće se sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Davosu kako bi obezbedili njegovu ličnu podršku bezbednosnim garancijama za Ukrajinu nakon prekida vatre.

Trenutno su u toku razgovori o detaljima sastanka zakazanog za sredu, na kojem bi mogli da učestvuju i drugi lideri Koalicije voljnih. Savetnici za nacionalnu bezbednost iz tih zemalja takođe su planirali da održe poseban sastanak, objavio je Fajnenšel tajms.