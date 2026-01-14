Slušaj vest

Dodatno opterećujući iranske klerikalne vladare, američki predsednik Donald Tramp je više puta pretio vojnom akcijom zbog represija Teherana protiv demonstranata.

Jedan zvaničnik Bele kuće je rekao za Rojters da su Trampu na raspolaganju "sve opcije" povodom situacije u Iranu.

Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Ali, osim ako ulični nemiri i strani pritisak ne podstaknu prebege na vrhu, establišment, iako oslabljen, verovatno će se održati, rekli su za Rojters diplomate, dva vladina izvora na Bliskom istoku i dva analitičara.

Oko 2.000 ljudi je poginulo u protestima, rekao je Rojtersu jedan iranski zvaničnik, okrivljujući ljude koje je nazvao teroristima za smrt civila i pripadnika bezbednosnih snaga. Grupe za ljudska prava su ranije izbrojale oko 600 smrtnih slučajeva.

Iranska slojevita bezbednosna arhitektura, koju čine Revolucionarna garda i paravojne snage Basidž, koje zajedno broje blizu milion ljudi, izuzetno otežava spoljnu prinudu bez unutrašnjeg raskola, rekao je Vali Nasr, iransko-američki akademik i stručnjak za regionalne sukobe i spoljnu politiku SAD.

Iranska revolucionarna garda Foto: EPA Abedin Taherkenareh

- Da bi ovakva stvar uspela, morate imati gomile na ulicama mnogo duže vreme. I morate imati raspad države. Neki segmenti države, a posebno snage bezbednosti, moraju da prebegnu - rekao je on.

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei (86) preživeo je nekoliko talasa nemira. Ovo je peti veliki "ustanak" od 2009. godine, dokaz otpornosti i kohezije čak i dok se vlada suočava sa dubokom unutrašnjom krizom, rekao je Pol Salem iz Instituta za Bliski istok.

Da bi se to promenilo, demonstranti bi morali da generišu dovoljno zamaha da prevaziđu ukorenjene prednosti države: moćne institucije, značajno biračko telo lojalno klerikalnoj vlasti i geografske i demografske razmere zemlje od 90 miliona ljudi, rekao je Alan Ejr, bivši američki diplomata i stručnjak za Iran.

Međutim, opstanak nije jednak stabilnosti, rekli su analitičari.

Ajatolah Ali Hamnei Foto: EPA

Islamska Republika se suočava sa jednim od svojih najtežih izazova od 1979. godine. Sankcije su ugušile ekonomiju i nisu ostavile jasan put ka oporavku. Strateški, pod pritiskom je Izraela i Sjedinjenih Država, njen nuklearni program je degradiran, a naoružane grupe "Osovine otpora" oslabljene su ogromnim gubicima saveznika u Libanu, Siriji i Gazi.

Nasr je rekao da, iako ne misli da je Islamska Republika došla do "trenutka pada", ona je "sada u situaciji velikih poteškoća".

Protesti su počeli 28. decembra kao odgovor na rastuće cene, pre nego što su se otvoreno okrenuli protiv klerikalne vlasti.

Američka grupa za ljudska prava HRANA kaže da je potvrdila smrt 573 ljudi, 503 demonstranta i 69 pripadnika bezbednosnih snaga. Više od 10.000 je uhapšeno, saopštila je grupa.

Iran nije objavio zvaničan broj žrtava.