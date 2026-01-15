Slušaj vest

Francuska je zabranila ulaz u zemlju za 10 članova britanske krajnje desničarske grupe "Raise the Colours" zbog optužbi za uništavanje čamaca kojima su se prevozili migranti, saopštio je danas francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zabrana je zvanično izrečena juče, a u njoj se navodi da se antimigrantskim aktivistima iz grupe "Raise the Colours" zabranjuje ulazak ili boravak u Francuskoj.

U saopštenju se navodi da pobunjenici tragaju za malim čamcima koji se koriste na migracionoj ruti preko Lamanša, iz Francuske u Veliku Britaniju.

Aktivisti grupe su takođe sprovodili "propagandne aktivnosti" duž severne francuske obale "usmerene na britansku javnost, koja je pozvana da ojača redove pokreta kako bi se okončao fenomen migracije", dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo nije imenovalo te aktiviste, ali je saopštilo da su "identifikovani kao pobunjenici unutar pokreta koji su izvodili akcije na francuskoj teritoriji".

Prošle godine je u malim čamcima više od 41.000 ljudi prešlo Lamanš i došlo u Veliku Britaniju, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.