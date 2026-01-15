Slušaj vest

Iranski vazdušni prostor bio je noćas pet sati zatvoren za skoro sve letove, a nekoliko avio-kompanija je najavilo da će preusmeriti letove kako bi zaobišli ovu zemlju.

Američki predsednik Donald Tramp sinoć je izjavio da Teheran "ne planira" da pogubi demonstrante uhapšene na protestima koji u toj zemlji traju od 28. decembra, ali i dalje ne isključuje mogućnost vojne akcije SAD zbog nasilnog obračuna iranskih vlasti sa njima.

CBS njuz je objavio da SAD i Velika Britanija smanjuju broj osoblja u vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru, najveće američke vojne baze na Bliskom istoku, a zvaničnici u Vašingtonu tvrde da je delimično povlačenje "mera predostrožnosti".

BBC prenosi da je Tramp u sinoćnjem obraćanju iz Bele kuće kazao da je njegovoj administraciji saopšteno "iz pouzdanih izvora" da "ubijanje u Iranu prestaje i da se ne planiraju pogubljenja".

Na insistiranje novinara da pruži detalje, Tramp je rekao da su ga "veoma važni izvori sa druge strane" obavestili o razvoju događaja u Iranu, dodajući da se nada da su ti izveštaji istiniti.

Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan"  Foto: Alex Brandon/AP

Skaj njuz, sa druge strane, navodi da je Tramp rekao da veruje da bi iranski "režim" mogao da padne nakon nedelja nemira širom zemlje i da američki predsednik razmatra da li da interveniše tamo.

NBC njuz saznaje da su ove nedelje započete pripreme za moguću akciju u Iranu.

Američkoj televiziji su dva tamošnja zvaničnika i još jedna osoba upoznata sa temom rekli da da je Pentagon prilagodio opcije kako bi ispunio ciljeve koje je postavio predsednik SAD, a te opcije je trebalo da mu budu predstavljene juče.

Tramp je ranije ove nedelje izjavio da je "pomoć stiže" iranskim demonstrantima, što je podstaklo spekulacije oko američke vojne intervencije.

Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Prema američkoj organizaciji Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency - HRANA), do sada je najmanje 2.615 ljudi ubijeno na demonstracijama, a drugi izveštaji sugerišu mnogo veći broj.

Tramp je takođe obećao da će preduzeti "veoma snažne mere" ako vlasti u Teheranu počnu sa pogubljenjima demonstranata.

Član porodice Erfana Soltanija (26), jednog od uhapšenih učesnika protesta koji se suočavaju sa smrtnom kaznom, rekao je za Skaj njuz da u sredu nije bilo zvaničnog saopštenja o njegovom statusu, ali da on i dalje može da bude pogubljen u bilo kom trenutku.

Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tvrdio je u intervjuu za Foks njuz da pogubljenja nisu planirana.

U intervjuu Rojtersu Tramp je rekao da veruje da bi protesti mogli da dovedu do pada "režima", koji je na snazi od Islamske revolucije 1979. godine.

- Svaki režim može da padne. Bez obzira da li će pasti ili ne, biće to zanimljiv vremenski period - kazao je Tramp.

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

On je izrazio sumnju u to da li bi iranski prognani prestolonaslednik Reza Pahlavi, koji iz egzila podstiče demonstrante na proteste, mogao da preuzme vlast.

ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Tramp je rekao da Pahlavi "deluje veoma fino".

Prestolonaslednik Reza Pahlavi i dinastija Pahlavi Foto: Shutterstock, AP Thomas Padilla

- Ali ne znam kako bi se ponašao u svojoj zemlji - rekao je šef Bele kuće.

(Kurir.rs/BBC/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

