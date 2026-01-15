AMERIČKI PREDSEDNIK KAŽE DA MU JE IZ TEHERANA JAVLJENO DA NEĆE BITI POGUBLJENJA DEMONSTRANATA

Iranski vazdušni prostor bio je noćas pet sati zatvoren za skoro sve letove, a nekoliko avio-kompanija je najavilo da će preusmeriti letove kako bi zaobišli ovu zemlju.

Američki predsednik Donald Tramp sinoć je izjavio da Teheran "ne planira" da pogubi demonstrante uhapšene na protestima koji u toj zemlji traju od 28. decembra, ali i dalje ne isključuje mogućnost vojne akcije SAD zbog nasilnog obračuna iranskih vlasti sa njima.

CBS njuz je objavio da SAD i Velika Britanija smanjuju broj osoblja u vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru, najveće američke vojne baze na Bliskom istoku, a zvaničnici u Vašingtonu tvrde da je delimično povlačenje "mera predostrožnosti".

BBC prenosi da je Tramp u sinoćnjem obraćanju iz Bele kuće kazao da je njegovoj administraciji saopšteno "iz pouzdanih izvora" da "ubijanje u Iranu prestaje i da se ne planiraju pogubljenja".

Na insistiranje novinara da pruži detalje, Tramp je rekao da su ga "veoma važni izvori sa druge strane" obavestili o razvoju događaja u Iranu, dodajući da se nada da su ti izveštaji istiniti.

Skaj njuz, sa druge strane, navodi da je Tramp rekao da veruje da bi iranski "režim" mogao da padne nakon nedelja nemira širom zemlje i da američki predsednik razmatra da li da interveniše tamo.

NBC njuz saznaje da su ove nedelje započete pripreme za moguću akciju u Iranu.

Američkoj televiziji su dva tamošnja zvaničnika i još jedna osoba upoznata sa temom rekli da da je Pentagon prilagodio opcije kako bi ispunio ciljeve koje je postavio predsednik SAD, a te opcije je trebalo da mu budu predstavljene juče.

Tramp je ranije ove nedelje izjavio da je "pomoć stiže" iranskim demonstrantima, što je podstaklo spekulacije oko američke vojne intervencije.

Prema američkoj organizaciji Novinska agencija aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency - HRANA), do sada je najmanje 2.615 ljudi ubijeno na demonstracijama, a drugi izveštaji sugerišu mnogo veći broj.

Tramp je takođe obećao da će preduzeti "veoma snažne mere" ako vlasti u Teheranu počnu sa pogubljenjima demonstranata.

Član porodice Erfana Soltanija (26), jednog od uhapšenih učesnika protesta koji se suočavaju sa smrtnom kaznom, rekao je za Skaj njuz da u sredu nije bilo zvaničnog saopštenja o njegovom statusu, ali da on i dalje može da bude pogubljen u bilo kom trenutku.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tvrdio je u intervjuu za Foks njuz da pogubljenja nisu planirana.

U intervjuu Rojtersu Tramp je rekao da veruje da bi protesti mogli da dovedu do pada "režima", koji je na snazi od Islamske revolucije 1979. godine.

- Svaki režim može da padne. Bez obzira da li će pasti ili ne, biće to zanimljiv vremenski period - kazao je Tramp.

On je izrazio sumnju u to da li bi iranski prognani prestolonaslednik Reza Pahlavi, koji iz egzila podstiče demonstrante na proteste, mogao da preuzme vlast.

Tramp je rekao da Pahlavi "deluje veoma fino".

