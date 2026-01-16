Slušaj vest

Meri En Meklaud Tramp, majka Donalda Trampa, rođena je 1912. godine u malom selu Tong na ostrvu Levis u Škotskoj. Bila je najmlađe od devotero dece u porodici siromašnih seljaka i ribara.

Njen otac Malkolm Meklaud vodio je malu lokalnu poštu i prodavnicu, a majka Meri Smit brinula se za veliku porodicu u teškim uslovima. Život na ostrvu Levis u prvoj polovini 20. veka bio je izrazito težak.

Nakon Prvog svetskog rata i katastrofalne nesreće broda Iolaire 1919. godine (kada je poginulo više od 200 mladih vojnika s ostrva koji su se vraćali kući), ekonomska situacija dodatno se pogoršala.

Velika depresija i masovna nezaposlenost naterali su mnoge mlade ljude da emigriraju. Sa samo 18 godina, 1930. godine, Meri En odlazi u Njujork za svojom starijom sestrom Katarinom.

Radila je kao dadilja i kućna pomoćnica u bogatim porodicama, ali Velika depresija uskoro joj je oduzela posao. Godine 1934. kratko se vraća u Škotsku, ali već 1936. ponovo odlazi u Ameriku gde upoznaje Frederika Krista Trampa, sina nemačkih useljenika i uspešnog trgovca nekretninama u Njujorku.

Udala se za Frederika 11. januara 1936. godine. Par se nastanio u bogatom delu Kvinsa, gde su izgradili uspešan poslovni život i dobili petoro dece - Merijen, Freda Juniora, Elizabetu, Donalda (rođenog 1946.) i Roberta, piše BBC.

Meri En je 1942. godine postala naturalizovana američka državljanka. Bila je poznata po tome što je zadržala jak škotski naglasak ceo život, govorila gaelički i redovno pohađala prezbiterijansku crkvu.

Aktivno se bavila humanitarnim radom, posebno u dobrotvornim organizacijama za decu i žene. Često se vraćala na ostrvo Levis, gde je bila omiljena među rodbinom i meštanima.

Umrla je 7. avgusta 2000. godine u 88. godini života. Tramp je 2008. godine, zajedno sa sestrom Merijen, posetio rodnu kuću svoje majke u Tongu.

Poseta je trajala samo nekoliko minuta - proveo je tek 97 sekundi u samoj kući i izjavio: "Vrlo sam zauzet, gradim poslove širom sveta i jako je teško naći vreme za povratak. Ali ovo se činilo prikladnim trenutkom jer imam avion... Drago mi je što sam došao i vratiću se opet".

Međutim, priča o Meri En Meklaud Tramp ostaje simbol klasične američke priče o usponu iz siromaštva i emigracije, priče koja je oblikovala i porodicu jednog od najkontroverznijih američkih predsednika u istoriji.

Donald Tramp svoju majku Meri En Meklaud Tramp najčešće je opisivao u kratkim, pozitivnim superlativima.

Nazivao ju je fantastičnom, izvrsnom i vrlo toplom osobom. Često je isticao da je bila savršena domaćica koja je tu ulogu obožavala. U retkim prilikama kada je o njoj govorio javno, spominjao je male, svakodnevne detalje.

Tako je 2005. godine u emisiji Marte Stjuart ukratko pohvalio njen mesni rolat rečima: "Radila je sjajan posao". Najpoznatiji citat koji je ponavljao godinama glasi: "Savet moje majke, Meri Meklaud Tramp je: 'Veruj u Boga i budi veran sebi'".

Uprkos povremenim pohvalama, Tramp je o majci govorio relativno retko i površno, daleko manje nego o ocu Frederiku kojeg je često isticao kao glavni uzor u poslovanju.

Viralna fotografija Meri En s njenom karakterističnom, teatralno stilizovanom i narandžasto obojenom kosom i dan danas izaziva lavinu komentara.

Fotografija koja navodno prikazuje majku Donalda Trampa često se dočekuje sa skepticizmom, a povremeno i zlobnim šalama velikim delom zbog velike sličnosti žene na slici ne samo sa crtama lica svog sina, već i s njenom jedinstveno Trampovom frizurom.