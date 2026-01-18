Slušaj vest

Policija u Ugandi danas je demantovala da je uhapsila glavnog opozicionog kandidata na predsedničkim izborima Kjagulanija Ssentamua, poznatijeg kao „Bobi Vajn“, koji tvrdi da su mu ukradeni glasovi na izborima održanim u četvrtak, 15. januara.

Predsednik Ugande, 81-godišnji Joveri Museveni, očekuje sedmi mandat i prema preliminarnim rezultatima osvojio je više od 70 odsto glasova, dok je Vajn dobio oko 20 odsto, što opozicioni kandidat tvrdi da je laž. Građani su već protestovali u više gradova zbog nezadovoljstva prvim rezultatima izbora, a širom zemlje raspoređena je vojska i ukinut je internet.

Opozicioni predsednički kandidat Vajn tvrdi da je tokom glasanja bilo brojnih nepravilnosti i da su delegati njegove stranke, koji su nadzirali biračka mesta, oteti kako bi se vladajućoj stranci omogućila nepravedna prednost.

Vajn navodi da su ga vlasti tokom predizborne kampanje nadzirale, dok su njegove pristalice bile izložene pritiscima i maltretiranju. U četvrtak je na mreži Iks napisao da nije mogao da napusti svoju kuću, dok je njegova stranka saopštila da je dan kasnije uhapšen i odveden na nepoznatu lokaciju vojnim helikopterom.

Portparol policije izjavio je da Vajn nije uhapšen i da je mogao slobodno da napusti svoju kuću, ali da je pristup drugih osoba koje su pokušavale da dođu do njega bio „kontrolisan“ kako bi se „sprečilo podsticanje nasilja“. Dodao je i da nisu isključena dalja privođenja.

Policija je pozvala građane da u miru sačekaju rezultate opštih i predsedničkih izbora.

U Ugandi nije bilo mirne smene vlasti još od sticanja nezavisnosti od Velike Britanije 1962. godine.