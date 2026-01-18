UŽIVO EVROPA SPREMA OŠTAR ODGOVOR! Danci otkrivaju TAJNE namere Amerike, procurila priča o Trampovoj Zlatnoj kupoli na Grenlandu? (FOTO/VIDEO)
Američki predsednikDonald Tramp zapretio je evropskim saveznicima uvođenjem novih carina, koje će ostati na snazi sve dok Sjedinjene Američke Države ne dobiju mogućnost da kupe ili preuzmu ostrvo Grenland.
Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je najavio da će od 1. februara biti uvedene carine od 10 odsto na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske.
Prema njegovim rečima, ove mere biće dodatno pooštrene 1. juna, kada će carine porasti na 25 odsto, i primenjivaće se sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.
Tramp je istakao da pojedine evropske države vode, kako je rekao, "izuzetno opasnu politiku" u vezi sa Grenlandom, upozorivši da je time ugrožen svetski mir. Njegove izjave izazvale su oštre reakcije zemalja kojima je zapretio carinama.
Lideri tih država poručili su da neće podleći pritiscima i najavili koordinisan odgovor.
U međuvremenu, ambasadori zemalja Evropske unije pozvani su na hitne konsultacije u Briselu, a prema navodima tri diplomatska izvora za Rojters, sastanak bi trebalo da se održi danas popodne.
Juče su na Grenlandu održane velike antiameričke demonstracije i protesti protiv Trampove politike i namere da ovo ostrvo pripoji SAD.
Šta je to Trampova Zlatna kupola?
Predsednik SAD Donald Tramp i zvaničnici njegove administracije istakli su Grenland kao ključnu lokaciju za uspostavu novog antiraketnog štita pod nazivom "Zlatna kupola".
Sistem je zamišljen kao odbrana Sjedinjenih Američkih Država od naprednih vojnih pretnji. Ideja o novom odbrambenom sistemu prvi put je predstavljena izvršnom uredbom prošle godine, u kojoj se poziva na stvaranje "Gvozdene kupole za Ameriku" radi zaštite od potencijalno "katastrofalnih" pretnji koje su postale "intenzivnije i složenije".
Ministar rata Pit Hegset izjavio je 20. maja kako će se sistem sastojati od više slojeva "preko kopna, mora i svemira, uključujući senzore i presretače bazirane u svemiru".
Donald Tramp je dodao da će štit moći da presreće projektile "čak i ako su lansirani s drugih strana sveta, i čak i ako su lansirani u svemiru". Pojedini delovi programa biće smešteni na lokacijama poput Floride, Indijane i Aljaske.
Iako administracija nije objavila detalje o specifičnoj ulozi Grenlanda, pretpostavlja se da bi ostrvo služio kao lokacija za sistem ranog upozoravanja. Na Grenlandu se već nalazi američka svemirska baza Pitufik, opremljena senzorima koji su postavljeni tokom Hladnog rata za detekciju balističkih projektila koji bi mogli da budu lansirani preko Arktika.
Stručnjaci upozoravaju da su postojeći američki odbrambeni sistemi neadekvatni za odbranu od potencijalnog napada Kine ili Rusije, koje poseduju arsenale s više stotina projektila.
Cena novog sistema biće veoma visoka. Kongresni odbor za budžet procenio je da bi troškovi svemirske komponente sistema mogli da dosegnu 542 milijarde dolara (oko 404 milijarde funti) tokom dvadesetogodišnjeg razdoblja.
Španski premijer: Američka invazija na Grenland bi usrećila Putina
Španski premijer Pedro Sančez tvrdi da bi američka invazija Grenlanda usrećila Putina, legitimisala rusku agresiju i bila kobna za NATO.
Bivši šef NATO-a: Osvajanje Grenlanda bio bi kraj svetskog poretka
Američko nasilno preuzimanje Grenlanda bio bi "kraj svetskog poretka kakvog poznajemo", izjavio je bivši generalni sekretar NATO-a i nekadašnji danski premijer Anders Fog Rasmusen. On je jezik Donalda Trampa o Grenlandu uporedio s onim "gangstera" u Rusiji i Kini, koje bi SAD trebale da pokušaju da kontrolišu, piše Financial Times.
- Za mene je to bio bolan proces. Od detinjstva sam Sjedinjene Države smatrao prirodnim vođom slobodnog sveta. Čak sam govorio o SAD kao o svetskom policajcu - rekao je Rasmusen, koji je poslao danske trupe da se bore uz SAD u Avganistanu.
- Sada vidimo da Sjedinjene Države koriste jezik koji je prilično blizak gangsterima koje bi trebalo kontrolisati u Moskvi, Pekingu itd.- dodao je.
Rasmusen je takođe upozorio da takve podele na Zapadu idu na ruku Rusiji.
- Siguran sam da se Moskva nada da će Grenland postati santa leda koja će potopiti NATO - rekao je, zaključivši: "Dakle, ovo nadilazi Dansku i Grenland... Osvajanje Grenlanda bio bi kraj svetskog poretka kakvog poznajemo."
Britanska ministarka: Budućnost Grenlanda je stvar naroda Grenlanda
Britanska ministarka kulture Liza Nendi izjavila je kako je budućnost Grenlanda "stvar naroda Grenlanda", istovremeno nazivajući nove američke carine "pogrešnim pristupom".
- O našem stavu o Grenlandu se ne može pregovarati. To smo vrlo jasno dali do znanja. I nastavićemo to jasno da dajemo do znanja - poručila je ministarka.
Dodala je kako je to stajalište bilo izneseno i Trampovoj administraciji i da britanska vlada veruje kako je "potrebno raditi zajedno" na rešavanju "ozbiljnih izazova" s kojim se svet trenutno suočava.
Tramp stiže u Davos na sastanak s evropskim liderima
Donald Tramp će kasnije ove nedelje prisustvovati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švajcarskoj, gde će se okupiti i lideri Francuske, Nemačke, Holandije i Finske. Skupu će se pridružiti i predstavnici NATO članica poput Kanade, Španije i Belgije.
Očekuje se da će Tramp održati govor na forumu u sredu. Glavna tema ovogodišnjeg okupljanja je pitanje "kako možemo da sarađujemo u svetu s više sukoba?".
Među evropskim liderima koji s interesom iščekuju njegovo izlaganje na tu temu su i Emanuel Makron, Fridrih Merc i Ursula fon der Lajen.
Đorđa Meloni: Naši vojnici mogli bi da učestvuju u misiji
Italijanska premijerka Đorđa Meloni pojasnila je stav vlade o mogućem vojnom angažmanu na Grenlandu, nakon što je ministar odbrane Gvido Krozeto ranije izrazio sumnju u svrsishodnost takve misije.
Ministar Krozeto je u petak, kako prenosi italijanska novinska agencija ANSA, doveo u pitanje što "sto, dvesta ili trista vojnika bilo koje nacionalnosti može da učini" na tom području.
- Zvuči kao početak vica - rekao je.
Holandski ministar Trampovu pretnju carinama za Grenland nazvao ucenom
Holandski ministar spoljnih poslova izjavio je da je pretnja američkog predsednika Donalda Trampa da će uvesti nove carine evropskim saveznicima dok ne pristanu da prodaju Grenland Sjedinjenim Državama "ucena".
- To što radi je ucena i nije potrebno. Ne pomaže savezu (NATO-u), a takođe ne pomaže Grenlandu - rekao je David van Vil u intervjuu na holandskoj televiziji.
Nove fotografije sa Grenlanda
Berni Sanders: Uništavanje naših najbližih saveza je ludost
Demokratski senator Berni Sanders uputio je apel američkim političarima nakon što je Tramp najavio nove carine. U objavi na društvenoj mreži X, Sanders je naveo da Tramp nameće carine za osam NATO saveznika zbog njihove podrške danskoj autonomiji Grenlanda.
- Uništavanje naših najbližih saveza kako bi se preuzeo Grenland, koji nam Danska već dopušta da slobodno koristimo je ludost. Kongres mora reći NE - poručio je Sanders.
Amerika tajno prikupljala podatke o vojnim bazama na Grenlandu
Sjedinjene Američke Države pokušale su 2025. godine da prikupe podatke o vojnim bazama, lukama i aerodromima na Grenlandu, zaobilazeći pritom zvanične kanale u Kopenhagenu.
Ovaj potez je izazvao zabrinutost u danskom Ministarstvu odbrane i vojnom vrhu, pokazuju do sada nepoznati dokumenti danske odbrane. Sjedinjene Američke Države zatražile su informacije o "lukama" i "mestima za iskrcavanje" na Grenlandu.
Prema dokumentima, američka strana je neformalno i bez uključivanja danskih vlasti pokušala od danskih kolega na Grenlandu da dobije informacije o infrastrukturi.
Zbog obzira prema "strateškoj klimi" u odnosu na Grenland, o tome je odmah obavešteno Ministarstvo odbrane, kao i sam vrh danske odbrane, uključujući načelnika.
Potez je u Danskoj izazvao zabrinutost jer bi se prikupljene informacije potencijalno mogle iskoristiti u planiranju američkog napada ili invazije na Grenland.
Danska vojska uspostavlja vojno područje na "kraju sveta" u Nuku
Danske odbrambene snage uspostavile su u subotu u 16 sati privremeno vojno područje na periferiji Nuka. Reč je o području koje je na grenlandskom poznato kao Qinngorput, a na danskom kao Verdens Ende, odnosno "Kraj sveta", izvestila je grenlandska policija u saopštenju za javnost.
Odbrambene snage koristiće ovo područje za skladištenje opreme. U saopštenju se dodaje kako se lokacija već od ranije koristi za skladištenje.
Navedeno je kako će područje biti pod stalnim nadzorom.
- U području će biti stalna bezbednost i neovlašćenim osobama neće biti dopušten pristup ograđenom području. Uzeti su u obzir bezbednost i lokalno područje, a postavljeni su relevantni znakovi i barijere za usmeravanje učesnika u saobraćaju i pešaka.
Produžen boravak nemačke vojske na Grenlandu
Boravak nemačkog vojnog osoblja na Grenlandu, prvobitno planiran na samo tri dana, produžen je na neodređeno vreme. Tim od 15 članova nalazi se na ostrvu od petka, a još uvek je neizvesno kada će moći da se vrati, saopštila je nemačka vojska za BILD.
- Koliko će misija trajati, još uvek je nejasno - izjavio je vođa ekspedicije Stefan Pauli.
Prema pisanju medija, nekoliko pokazatelja upućuje na to da bi vojna prisutnost mogla da potraje duže od prvobitno planiranog. U Nuku se obnavlja dvorana, a za smeštaj vojnika doprema se i brod-hotel.
Grenlandske vlasti takođe su odobrile uspostavu privremenog vojnog područja na periferiji naselja Qinngorput u Nuku. Prema navodima policije, to područje će se koristiti za skladištenje vojne opreme.
Otkriveno kako EU planira da odgovori Trampu - zaustavlja istorijski sporazum
Evropski parlament neće ratifikovati trgovinski sporazum sa SAD nakon što je Tramp uveo nove carine zbog spora oko Grenlanda. EU preti kontramerama, uključujući i tzv. "trgovinsku bazuku".
Šefica EU za spoljne poslove: "Kina i Rusija sigurno uživaju u ovome"
Šefica spoljne politike Evropske unije Kaja Kalas upozorila je da od pretnji carinama Donalda Trampa najviše profitiraju kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin, što je navela u objavi na platformi X.
- Kina i Rusija sigurno uživaju u ovome. Oni su ti koji profitiraju od podela među saveznicima - napisala je Kalas.
Prema njenim rečima, pitanja bezbednosti Grenlanda trebala bi da se reše unutar okvira NATO-a. Takođe je istakla da će ostvarenje Trampovih pretnji carinama imati negativne ekonomske posledice na obe strane Atlantika.
Kalas je naglasila i da neslaganja oko Grenlanda ne smeju da odvrate pažnju od sveukupnog zadatka NATO-a, a to je doprinos okončanju rata u Ukrajini.
Kako su reagovale države kojima Tramp preti?
Osam zemalja suočava se s novim američkim carinama od 10 odsto na izvoz, koje bi trebale da stupe na snagu 1. februara, najavio je Donald Tramp. Predviđeno je da će se carine u junu povećati na 25 odsto, a u međuvremenu su pristigle reakcije svih osam pogođenih država.
Danski ministar spoljnih poslova Lars Roke Rasmusen izjavio je po povratku iz Vašingtona da Trampova najava "dolazi kao iznenađenje" nakon "konstruktivnog sastanka" s predsednikovim timom.
Premijer Velike Britanije Kir Starmer poručio je kako je nametanje carina saveznicima "potpuno pogrešno".
Francuski predsednik Emanuel Makron naglasio je da na "nas nikakvo zastrašivanje niti pretnja neće uticati", opisavši Trampove pretnje carinama kao "neprihvatljive".
Nemačka vlada je saopštila kako će o svom odgovoru odlučiti u dogledno vreme.
Švedski premijer Ulf Kristerson rekao je da on i njegovi evropski partneri "neće dopustiti da budu ucenjeni" pa je Trampovu pretnju opisao kao "pitanje EU".
Holandija je takođe "primila k znanju" nove carine i razmotriće jedinstven odgovor, izjavio je njen ministar spoljnih poslova.
Finski predsednik Aleksander Stub poručio je američkom kolegi da "među saveznicima, pitanja se najbolje rešavaju razgovorom, a ne pritiskom".
S tim se složio i norveški premijer Jonas Gahr Store, koji je naglasio da "pretnjama nema mesta među saveznicima", i potvrdio da je Grenland "deo Kraljevine Danske".
Vođa demokrata u Senatu: Blokiraćemo Trampove carine Evropljanima
Čak Šumer, vođa demokrata u američkom Senatu, rekao je kasno juče da će blokirati uvođenje carina kojima je predsednik Donald Tramp zapretio evropskim saveznicima zbog spora oko Grenlanda.
- Nepromišljene carine Donalda Trampa već su povisile cene i naškodile našoj ekonomiji, a sada samo pogoršava stvari - rekao je Šumer u saopštenju.
- Neverovatno je da želi da poveća glupost uvođenjem carina našim najbližim saveznicima zbog svoje donkihotovske misije da preuzme Grenland - rekao je Šumer.
- Demokrate u Senatu predstaviće predlog zakona kojim će se blokirati te carine pre nego što nanesu dodatnu štetu američkoj ekonomiji i našim saveznicima u Evropi - rekao je on.
Zakazan hitan sastanak EU danas popodne
Predstavnici zemalja članica Evropske unije sastaće se danas na posebnoj sednici nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio sankcijama zbog Grenlanda, javlja nemačka agencija dpa.
Džon Bolton: Tramp je pretnja!
Pretnja Donalda Trampa uvođenjem carina za osam evropskih zemalja zbog njihovih stavova o Grenlandu njegov je najopasniji i najrazorniji potez, piše za britanski Telegraf Džon Bolton, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost u prvom mandatu Donalda Trampa. Pretnja je bez presedana, nerazumna i suprotna temeljnim američkim interesima, dodaje Bolton.