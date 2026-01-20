Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je danas Evropsku komisiju da bude član "Odbora za mir" u Gazi.

Portparol Evropske komisije Olof Gil potvrdio je da je predsednica EK Ursula fon der Lajen dobila poziv i da će razgovarati sa drugim liderima EU o Gazi.

Gil nije rekao da li je poziv prihvaćen, ali je naveo da komisija želi da "doprinese sveobuhvatnom planu za okončanje sukoba u Gazi".

Ranije danas, Kremlj je saopštio da je Tramp pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina da se pridruži "Odboru za mir" u Gazi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je Putin "dobio ponudu diplomatskim kanalima".

Rad Odbora počeo bi rešavanjem sukoba u Gazi, a zatim bi se bavio i drugim konfliktima.

Agencija Rojters navodi da bi prema nacrtu povelje, koja još nije formalno usvojena, Odborom doživotno predsedavao Tramp.

Mandat država u Odboru bio bi ograničen na tri godine, osim ako ne plate po milijardu dolara za finansiranje aktivnosti odbora i tako steknu stalno članstvo, navodi Rojters.

Tramp je u Odbor pozvao i lidere Australije, Belorusije, Kazahstana, Brazila, Kanade, Turske, Argentine, i druge. ; Izraelski krajnje desničarski ministar finansija Bezalel Smotrič pozvao je danas raspuštanje Odbora, javlja AP.

U subotu je kancelarija izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua saopštila da formiranje Odbora nije koordinisano sa izraelskom vladom i da je ono "suprotno njenoj politici".