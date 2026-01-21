Slušaj vest

Vlada Velike Britanije danas je odobrila izgradnju velike kineske ambasade u centralnom Londonu, uprkos pritiscima poslanika, zbog potencijalnih bezbednosnih rizika.

Ministar lokalne samouprave Stiv Rid zvanično je odobrio planove za zgradu nakon niza odlaganja.

Kritičari ovog projekta su ranije izrazili zabrinutost da će predložena ambasada, koja bi trebalo da bude najveća kineska ambasada u Evropi, biti korišćena kao baza za špijunažu i da će predstavljati povećanu pretnju od nadzora i zastrašivanja kineskih disidenata u egzilu.

Međutim britanska vlada je saopštila "da je sarađivala sa policijom i drugim relevantnim partnerima kako bi se osiguralo da se razmotri i reši širok spektar pitanja nacionalne bezbednosti povezanih sa ovim projektom".

Prigovori i protesti povodom projekta ambasade počeli su još 2018. godine, kada je vlada Kine kupila zemljište u Rojal Mint Kortu u centralnom Londonu, a zemljište je plaćeno više od 300 miliona dolara.

Protivnici projekta tvrde da će se ambasada nalaziti previše blizu podzemnih optičkih kablova koji prenose osetljive finansijske informacije između dva glavna finansijska okruga Londona.

Britanski mediji su izvestili da bi kompleks od 20.000 kvadratnih metara uključivao 208 tajnih podrumskih prostorija u blizini kablova za prenos podataka.

Kineski disidenti su bili među onima koji su protestovali protiv izgradnje, rekavši da bi "mega-ambasada" sa velikim brojem zvaničnika dodatno pojačala represiju Pekinga nad Kinezima u inostranstvu.