U DORTMUNDU I ŠTUTGARTU

Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je danas na prokurdskim demonstracijama u nemačkim gradovima, nakon sukoba između kurdskih snaga i snaga vlasti u Siriji, javlja agencija Dpa.

Policija je saopštila da je na demonstracije u Dortmundu, održane pod sloganom "Protiv ubijanja nevinih ljudi, civila i dece", došlo oko 4.000 učesnika.

Portparol lokalne policije naveo je da je većina demonstranata bila mirna, ali da su sukobi zabeleženi na marginama i da je ispaljena pirotehnika.

Demonstracije su završene skupom preko puta centralne železničke stanice u Dortmundu.

U Štutgartu, policija je saopštila da je demonstriralo 2.000 ljudi.

Nekoliko stotina policajaca raspoređeno je za demonstracije, koje su održane pod sloganom "Solidarnost sa Rožavom".

Rožava je naziv za samoupravne kurdske regione na severu i istoku Sirije.

Demonstracije su prekinute kasno uveče nakon što su učesnici bacali flaše i pirotehnička sredstva na policajce, koji su odgovorili upotrebom biber spreja.

Obnovljene borbe su izbile početkom ove godine u Siriji između Sirijskih demokratskih snaga predvođenih Kurdima, ključnim saveznikom SAD u borbi protiv Islamske države, i vladinih trupa.

Sukobi su se intenzivirali poslednjih dana, jer su snage sirijskih vlasti, uz podršku arapskih plemenskih boraca, napredovale u područja koja su godinama bila pod kontrolom SDF.

Izbili su tokom spora oko integracije ranije autonomnih kurdskih regiona u Siriju, nakon pada bivšeg sirijskog lidera Bašara al Asada.

Najavljen je prekid vatre kako bi se omogućili razgovori strana u sukobu.