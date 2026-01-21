Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je tokom današnjeg govora u Davosu, čini se, pomalo zbunio svetsku javnost svojim izjavama.

Ponovo je ignorisao neke činjenice, poput tvrdnje da NATO nikad nije učinio ništa za SAD, iako je Član 5. aktiviran samo jednom, nakon napada 11. septembra na Njujork, nakon čega je više zemalja NATO doprinelo Međunarodnim snagama za pomoć i stabilizaciju pod vođstvom NATO-a, odnosno ISAF-u u Avganistanu.

Govor je takođe obilovao neobičnim izjavama, ocenama, opaskama u njegovom prepoznatljivom stilu.

Američki predsednik započeo je svoje obraćanje rekavši kako je „sjajno vratiti se u prelepi švajcarski Davos i obratiti se tolikom broju cenjenih poslovnih lidera, toliko prijatelja, nekoliko neprijatelja“.

Često je skakao s teme na temu bez povezanosti, a bivšeg predsednika Džoa Bajdena spomenuo je nekoliko puta, ponovno ga nazivajući najgorim predsednikom u istoriji SAD.

"Volim Makrona, iako je teško poverovati u to"

Osvrnuo se i na francuskog predsednika Emanuela Makrona, kojem je zapretio uvođenjem 200 odsto carina na sva francuska vina i šampanjac, ali se i narugao tome što je Makron u Davosu stalno nosio naočare za sunce, pa je imitirao njegov naglasak.

"Video sam ga s njegovim lepim sunčanim naočarima. Šta se, dovraga, dogodilo?“ rekao je Tramp.

"Zapravo, volim Makrona, iako je teško u to poverovati“, zaključio je Tramp.

Grenland = Island?

Takođe je nekoliko puta u govoru zamenio Grenland sa Islandom.

„Berza je juče pala zbog Islanda“, rekao je Tramp, misleći na pad na Volstritu dok je najavljivao eskalaciju trgovinskog rata. „Dakle, Island nas je već koštao mnogo novca“, rekao je.

U jednom trenutku rekao je da ga je NATO „volio“ sve do „zadnjih nekoliko dana kada sam im rekao za Island“, a potom da obrambeni savez „nije tu za nas na Islandu“.

"Grenland je prekrasan komad leda"

Za Grenland je, ponovno ustvrdivši da ga „hitno želi“, ali da neće koristiti silu, rekao da je prekrasan komad leda.

"Sprečili smo neprijatelje da dođu u našu hemisferu. A nakon rata, koji smo dobili, dali smo Grenland nazad Danskoj. Kako glupo od nas, ali učinili smo to. I sada se suočavamo s još većim rizicima, zbog oružja o kojem ne mogu ni govoriti“, rekao je.

Dansku je kritikovao kao „nezahvalnu“ jer se odbila odreći kontrole nad Grenlandom, tvrdeći da ta zemlja duguje SAD-u što ju je branio tokom Drugog svetskog rata. „Danska je pala pod Nemačku nakon samo šest sati borbe i nije bila u potpunosti u stanju da odbrani ni sebe ni Grenland. Tako su Sjedinjene Države tada bile prisiljene, a mi smo to učinili“, rekao je, žaleći se na odluku SAD-a u to vreme da dopuste Danskoj da zadrži Grenland kao teritoriju.

"Glupi smo"

„Koliko smo bili glupi da to učinimo?“ rekao je. „Ali mi smo to učinili, to smo vratili. A koliko su sada nezahvalni?“ Takođe je ocenio, referirajući se na Drugi svetski rat, da da nije bilo Amerike, svi bi govorili „malo nemački i malo japanski“.

Američki predsednik je takođe upozorio Kanadu da bi trebalo da bude „zahvalnija“ prema SAD.

„Kanada od nas dobija mnogo besplatnih poklona. Oni bi takođe trebalo da budu zahvalni, ali nisu“, rekao je, dodajući da će njegov plan za izgradnju proturaketnog odbrambenog sistema „Zlatna kupola“ takođe zaštititi Kanadu.

"Kerni, seti se da Kanada živi zahvaljujući SAD"

O kanadskom premijeru Marku Kerniju, vetrenjačama, pticama i životnoj sredini, Tramp je rekao da Kerni „nije bio baš zahvalan“, misleći na njegov raniji govor u Davosu.

Kerni nije izričito spomenuo SAD ili Trampa, ali je istakao „eru rivalstva velikih sila“ i dodao da „poredak zasnovan na pravilima slabi“. Kanada se protivi uvođenju carina zbog Grenlanda.

"Kanada živi zahvaljujući SAD. Seti se toga, Kerni, sledeći put kada budeš davao izjave“, rekao je Tramp.

Obrušio se tokom govora i na energiju vetra i njeno korišćenje, kritikujući Kinu i Evropu. Vetrenjače su, kako je rekao, „posvuda po Evropi“ i to su „gubitaši“ koje kupuju „glupi ljudi“. Prema tumačenju medija, Tramp je zapravo poručio da su evropske zemlje, odnosno njihovi čelnici, „glupi ljudi“ koji kupuju vetrenjače od Kine.

Poznato je da američki predsednik promoviše korišćenje nafte i uglja, tradicionalnih fosilnih goriva, kao i nuklearne energije, dok istovremeno oštro odbacuje novije, čišće izvore energije.