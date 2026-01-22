Slušaj vest

Šest osoba povređeno je u napadu nožem u Antverpenu u Belgiji, a dve od njih bore se za život u bolnici.

Napad se dogodio u četvrtak, ubrzo nakon 19 časova, u blizini prometnog trga Operaplejn. Policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih, a istraga je i dalje u toku.

Četiri povređene osobe pronađene su na samom trgu, dok su još dve žrtve otkrivene u okolini, na Ruzveltplacu i Sint-Elizabetstratu.

„Svi su izbodeni nožem, a dve žrtve su u kritičnom stanju“, izjavio je portparol policije u najnovijem ažuriranju. Hitne službe su odmah stigle na lice mesta, a medicinski timovi pružili su prvu pomoć pre nego što su povređeni prevezeni u bolnicu.

Portparol policije Vouter Brujns precizirao je: „Četiri osobe su povređene večeras na Operaplejnu, sve su zadobile ubodne rane. Medicinske službe su reagovale sa više timova, a dvojica osumnjičenih su uhapšena.“

Preliminarni izveštaji sugerišu da su napadači pokušali da se pomešaju sa učesnicima kurdskih demonstracija koje su se održavale na trgu.