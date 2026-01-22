ŠESTORO LJUDI IZBODENO NOŽEM NASRED TRGA! Dvoje se bori za život, horor u Belgiji! (VIDEO)
Šest osoba povređeno je u napadu nožem u Antverpenu u Belgiji, a dve od njih bore se za život u bolnici.
Napad se dogodio u četvrtak, ubrzo nakon 19 časova, u blizini prometnog trga Operaplejn. Policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih, a istraga je i dalje u toku.
Četiri povređene osobe pronađene su na samom trgu, dok su još dve žrtve otkrivene u okolini, na Ruzveltplacu i Sint-Elizabetstratu.
„Svi su izbodeni nožem, a dve žrtve su u kritičnom stanju“, izjavio je portparol policije u najnovijem ažuriranju. Hitne službe su odmah stigle na lice mesta, a medicinski timovi pružili su prvu pomoć pre nego što su povređeni prevezeni u bolnicu.
Portparol policije Vouter Brujns precizirao je: „Četiri osobe su povređene večeras na Operaplejnu, sve su zadobile ubodne rane. Medicinske službe su reagovale sa više timova, a dvojica osumnjičenih su uhapšena.“
Preliminarni izveštaji sugerišu da su napadači pokušali da se pomešaju sa učesnicima kurdskih demonstracija koje su se održavale na trgu.
Očevidac je rekao da je protest bio miran i upravo se završavao, dodajući da je policija već bila prisutna sa patrolnim vozilom kako bi obezbedila da demonstracije prođu bez incidenata.
