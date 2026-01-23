"ŽIVITE ZAHVALJUJUĆI AMERICI" Tramp žestoko potkačio komšije u Davosu, premijer Karni mu nije ostao dužan: Njegova rekacija izazvala BURU u svetu!
Kanadski premijer Mark Karni odgovorio je na komentar američkog predsednika Donalda Trampa da „Kanada živi zahvaljujući Sjedinjenim Državama“, rekavši da Kanada napreduje zahvaljujući sopstvenim kanadskim vrednostima.
Karnijeva reakcija usledila je nakon njegovog povratka sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, gde je njegov govor, u kojem je osudio prisilu velikih sila na manje zemlje, a da nije pomenuo Trampa, privukao veliku pažnju, piše AP.
Tramp se direktno obratio Karniju u Davosu. „Kanada živi zahvaljujući Sjedinjenim Državama“, rekao je. „Zapamti to, Mark, sledeći put kada budeš davao svoje izjave.“ Karni mu je u četvrtak odbrusio: „Kanada ne živi zahvaljujući Sjedinjenim Državama. Kanada napreduje zato što smo Kanađani.“
Naglasio je da su Kanada i SAD izgradile izvanredno partnerstvo u ekonomiji, bezbednosti i kulturnoj razmeni, ali je dodao: „mi smo gospodari svog doma, ovo je naša zemlja, ovo je naša budućnost, izbor je naš.“
Napušta Davos
Nakon Karnijevog govora, Tramp je povukao poziv Kanadi da se pridruži njegovom Odboru za mir.
„Poštovani premijeru Karni: Neka ovo pismo posluži kao obaveštenje da Odbor za mir povlači svoj poziv upućen vama u vezi sa pridruživanjem Kanade onome što će biti najprestižniji Komitet za liderstvo ikada sastavljen, u bilo kom trenutku“, objavio je Tramp na društvenim mrežama.
Karni je napustio Davos pre nego što je Tramp osnovao Odbor za mir čiji je cilj održavanje prekida vatre u ratu Izraela i Hamasa.
Američki predsednik je tom prilikom ponovo izneo ideju da Kanada postane 51. američka država i objavio revidiranu mapu SAD koja uključuje Kanadu, Grenland, Venecuelu i Kubu.
Tramp je tvrdio da Kanada dobija previše benefita od SAD i da bi trebalo da bude zahvalnija, ocenivši da Karnijev govor to nije pokazao. Takođe je naveo da Kanada želi da učestvuje u američkom protivraketnom sistemu „Zlatna kupola“, koji bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude operativan do 2029. godine.
Karni: Kanada treba da bude svetionik svetu
U govoru u Kvebeku, kanadski premijer Karni istakao je da su lojalnost nacionalnim vrednostima i očuvanje suvereniteta ključni u vremenu rastućeg populizma i autoritarizma.
Naglasio je da Kanada treba da bude svetionik svetu, primer društva u kojem je raznolikost snaga, a ne slabost, i u kojem demokratija štiti ranjive od moćnih. Prema njegovim rečima, Kanada nudi jednake šanse svim građanima, bez obzira na poreklo, bogatstvo ili veru.
Karnijev govor izazvao je reakcije u Sjedinjenim Državama. Ministar trgovine Hauard Lutnik kritikovao je njegove poruke, aludirajući na trgovinski sporazum USMCA, dok je guverner Kalifornije Gevin Njusom pružio podršku Karniju, ocenivši da je pokazao političku hrabrost.
Njusom je upozorio da bi Trampova spoljna politika mogla ugroziti američku demokratiju i savezništva, navodeći kao primer približavanje Kanade Kini u oblasti električnih vozila.
