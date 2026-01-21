TRAMPA NE ZAUSTAVLJA NI KVAR AVIONA, IPAK STIŽE U DAVOS! U Švajcarskoj kreće BITKA ZA GRENLAND, zbog nje UKRAJINA možda ostane bez 800 milijardi $ (FOTO, VIDEO)
Američki predsednik na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu danas treba da raspravlja s evropskim liderima o Grenlandu.
Uoči polaska za Švajcarsku Tramp je sinoć pojačao pretnje oko preuzimanja te autonomne danske teritorije i poručio da više "nema nazad" i da je "Grenland imperativ".
Na konferenciji za medije u Beloj kući predsednik SAD je upitan koliko daleko je spreman da ide kako bi Grenland postao američki.
- Saznaćete - glasio je kratki odgovor Trampa.
Sve u vezi sa jučerašnjim dešavanjima oko Grenlanda imate u našem prethodnom blogu OVDE.
Tramp pred Davos dao intervju i zapretio Iranu: Ako me ubiju, biće zbrisani sa lica zemlje
Tramp dao intervju za Njuznejšen pred dolazak u Davos, govorio o prvoj godini svog drugog mandata, uputio pretnju Iranu da će biti "zbrisan sa lica zemlje" u slučaju da Teheran izvrši atentat na predsednika SAD i objasnio stratešku važnost Grenlanda za Ameriku.
Američki ministar već u Davosu: Zašto Evropa ne sedne i sačeka da predsednik Tramp dođe ovde
U Davosu se obratio Skot Besentm ministar finansija SAD, koji je stigao u Švajcarsku pre Trampa.
Besent je u govoru na Svetskom ekonomskom forumu upitao zašto Evropa "ne sedne i sačeka da predsednik Tramp dođe ovde" i potom sasluša njegove argumente.
Ebo koga je Tramp sve poveo u Davos
Ovo je spisak Trampove delegacije u Davosu:
- Američki državni sekretar Marko Rubio
- Šefica Trampovog kabineta Suzi Vajls i njen zamenik Džejms Bler
- portparolka Bele kuće Kerolajn Livit
- politički savetnik Stiven Miler
- savetnik za nacionalnu bezbednost Robert Gebrijel
- politički saradnik Bo Harison
- direktor za komunikacije Bele kuće Stiven Čaung
- sekretar osoblja Bele kuće Vil Šarf
- direktor Nacionalnog saveta za ekonomiju Kevin Haset
- ambasadorka Monika Krouli iz Stejt departmenta
Francuska traži NATO vežbe na Grenlandu: Spremni da damo doprinos
Iz Jelisejske palate je saopšteno da "Francuska traži NATO vežbe na Grenlandu" i da je "spremna da da doprinos.
Tramp se javio: SVE VAS BOG BLAGOSLOVIO!
Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio kratku poruku.
- Amerika će biti dobro zastupljena u Davosu - ja ću to da činim. SVE VAS BOG BLAGOSLOVIO! PREDSEDNIK DONALD DŽEJ TRAMP - napisao je predsednik SAD.
FT: Zbog neslaganja oko Grenlanda odložen plan rekonstrukcije Ukrajine vredan 800 milijardi dolara
Fajnenšel tajms (FT) saznaje da je plan rekonstrukcije Ukrajine vredan 800 milijardi dolara, koji je trebalo da bude objavljen u Davosu, odložen zbog neslaganja između SAD i Evrope oko Grenlanda i Odbora za mir čije je osnivanje američki predsednik predložio kako bi se starao o Pojasu Gaze.
FT se poziva na neimenovane zvaničnike.
Fotografije Trampovog predsedničkog aviona "Er fors uan" koji se pokvario na putu za Davos
Trampov avion se vratio u bazu zbog kvara, američki predsednik opet poleteo ka Davosu
Američki predsednički avion "Er fors uan" kojim je Tramp krenuo za Davos vratio se protekle noći u vazduhoplovnu bazu Endrjuz u Merilendu manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom".
CNN prenosi da je to objavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.
Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp i njegova pratnja su se potom ukrcali u dva manja aviona, koji su poleteli ka Švajcarskoj oko ponoći po vašingtonskom vremenu.
U ovom trenutku nije poznato da li će Tramp stići u Davos na vreme za svoj govor, zakazan za 14.30 sati po vremenu u Srbiji.
Posle govora Tramp bi trebalo da se sastane sa nekoliko državnika među kojima su i oni koji se otvoreno protive njegovoj spoljnoj politici, pre svega u pogledu preuzimanja Grenlanda od Danske.
Tramp: Verovatno ćemo uspeti da nađemo rešenje zajedno s Evropom
Tramp je pre ulaska u predsednički avion "Er fors uan" dao izjavu za američki Njuznejšen u vezi sa budućnošću Grenlanda.
- Verovatno ćemo uspeti da pronađemo rešenje zajedno s Evropom - kazao je šef Bele kuće i dodao da će se to desiti "već i u Davosu ovih dana".