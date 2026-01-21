Svi događaji
9:22

Tramp pred Davos dao intervju i zapretio Iranu: Ako me ubiju, biće zbrisani sa lica zemlje

Tramp dao intervju za Njuznejšen pred dolazak u Davos, govorio o prvoj godini svog drugog mandata, uputio pretnju Iranu da će biti "zbrisan sa lica zemlje" u slučaju da Teheran izvrši atentat na predsednika SAD i objasnio stratešku važnost Grenlanda za Ameriku.

8:34

Američki ministar već u Davosu: Zašto Evropa ne sedne i sačeka da predsednik Tramp dođe ovde

U Davosu se obratio Skot Besentm ministar finansija SAD, koji je stigao u Švajcarsku pre Trampa.

Skot Besent u Davosu Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Besent je u govoru na Svetskom ekonomskom forumu upitao zašto Evropa "ne sedne i sačeka da predsednik Tramp dođe ovde" i potom sasluša njegove argumente.

8:31

Protesti u Cirihu uoči Trampovog dolaska u Švajcarsku, zapaljena američka zastava

8:24

Ebo koga je Tramp sve poveo u Davos

Ovo je spisak Trampove delegacije u Davosu:

- Američki državni sekretar Marko Rubio

Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

- Šefica Trampovog kabineta Suzi Vajls i njen zamenik Džejms Bler

- portparolka Bele kuće Kerolajn Livit

Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Ken Cedeno / UPI / Profimedia, Chris Kleponis / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- politički savetnik Stiven Miler

Stiven Miler Foto: Profimedia

- savetnik za nacionalnu bezbednost Robert Gebrijel

- politički saradnik Bo Harison

- direktor za komunikacije Bele kuće Stiven Čaung

- sekretar osoblja Bele kuće Vil Šarf

- direktor Nacionalnog saveta za ekonomiju Kevin Haset

- ambasadorka Monika Krouli iz Stejt departmenta

8:02

Francuska traži NATO vežbe na Grenlandu: Spremni da damo doprinos

Iz Jelisejske palate je saopšteno da "Francuska traži NATO vežbe na Grenlandu" i da je "spremna da da doprinos.

Makron u Davosu - održao govor noseći naočare za sunce Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

7:56

Tramp se javio: SVE VAS BOG BLAGOSLOVIO!

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio kratku poruku.

- Amerika će biti dobro zastupljena u Davosu - ja ću to da činim. SVE VAS BOG BLAGOSLOVIO! PREDSEDNIK DONALD DŽEJ TRAMP - napisao je predsednik SAD.

7:42

FT: Zbog neslaganja oko Grenlanda odložen plan rekonstrukcije Ukrajine vredan 800 milijardi dolara 

Fajnenšel tajms (FT) saznaje da je plan rekonstrukcije Ukrajine vredan 800 milijardi dolara, koji je trebalo da bude objavljen u Davosu, odložen zbog neslaganja između SAD i Evrope oko Grenlanda i Odbora za mir čije je osnivanje američki predsednik predložio kako bi se starao o Pojasu Gaze.

Trampova konferecnija za medije 20. 1. 2026. Foto: Alex Brandon/AP, Mark Schiefelbein/AP, JIM LO SCALZO/EPA

FT se poziva na neimenovane zvaničnike.

Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

7:40

Fotografije Trampovog predsedničkog aviona "Er fors uan" koji se pokvario na putu za Davos

Kvar na Trampovom avionu na putu za Davos Foto: Evan Vucci/AP

7:28

Trampov avion se vratio u bazu zbog kvara, američki predsednik opet poleteo ka Davosu

Američki predsednički avion "Er fors uan" kojim je Tramp krenuo za Davos vratio se protekle noći u vazduhoplovnu bazu Endrjuz u Merilendu manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom".

CNN prenosi da je to objavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA

Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp i njegova pratnja su se potom ukrcali u dva manja aviona, koji su poleteli ka Švajcarskoj oko ponoći po vašingtonskom vremenu.

U ovom trenutku nije poznato da li će Tramp stići u Davos na vreme za svoj govor, zakazan za 14.30 sati po vremenu u Srbiji.

Posle govora Tramp bi trebalo da se sastane sa nekoliko državnika među kojima su i oni koji se otvoreno protive njegovoj spoljnoj politici, pre svega u pogledu preuzimanja Grenlanda od Danske.

7:17

Tramp: Verovatno ćemo uspeti da nađemo rešenje zajedno s Evropom

Tramp je pre ulaska u predsednički avion "Er fors uan" dao izjavu za američki Njuznejšen u vezi sa budućnošću Grenlanda.

- Verovatno ćemo uspeti da pronađemo rešenje zajedno s Evropom - kazao je šef Bele kuće i dodao da će se to desiti "već i u Davosu ovih dana".