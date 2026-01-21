Američki predsednik na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu danas treba da raspravlja s evropskim liderima o Grenlandu.

Uoči polaska za Švajcarsku Tramp je sinoć pojačao pretnje oko preuzimanja te autonomne danske teritorije i poručio da više "nema nazad" i da je "Grenland imperativ".

Na konferenciji za medije u Beloj kući predsednik SAD je upitan koliko daleko je spreman da ide kako bi Grenland postao američki.

- Saznaćete - glasio je kratki odgovor Trampa.