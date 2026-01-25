Više od 62.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine je obučeno u Velikoj Britaniji od 2022. godine
Planeta
EVO GDE SE OBUČAVALO 62.000 UKRAJINSKIH VOJNIKA: Program produžen do kraja ove godine
Slušaj vest
Više od 62.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine je obučeno u Velikoj Britaniji od 2022. godine u okviru programa čije je finansiranje produženo do kraja ove godine, objavio je danas Generalštab ukrajinske vojske na svojoj veb stranici.
Obuka obuhvata taktička dejstva malih jedinica, rukovanje oružjem, razminiranje, taktičku medicinu i gradsko i rovovsko ratovanje.
Program nadgleda britanska vojska, a učestvuju instruktori iz više od deset zemalja Evrope, Severne Amerike i Okeanije.
"Program se stalno ažurira kako bi odražavao borbeno iskustvo koje su stekle ukrajinske oružane snage i evoluciju neprijateljske taktike", navodi se u saopštenju, prenosi pariski Mond (Le Monde).
(Kurir.rs/Beta)
1 · Reaguj
Komentariši