Slušaj vest

Više od 62.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine je obučeno u Velikoj Britaniji od 2022. godine u okviru programa čije je finansiranje produženo do kraja ove godine, objavio je danas Generalštab ukrajinske vojske na svojoj veb stranici.

Obuka obuhvata taktička dejstva malih jedinica, rukovanje oružjem, razminiranje, taktičku medicinu i gradsko i rovovsko ratovanje.

Program nadgleda britanska vojska, a učestvuju instruktori iz više od deset zemalja Evrope, Severne Amerike i Okeanije.

"Program se stalno ažurira kako bi odražavao borbeno iskustvo koje su stekle ukrajinske oružane snage i evoluciju neprijateljske taktike", navodi se u saopštenju, prenosi pariski Mond (Le Monde).

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaSMRZNUTA, U MRAKU, ALI NESALOMIVOG DUHA: Evo kako živi Olena, Ukrajinka zarobljena u neboderu u Kijevu na ekstremnoj hladnoći dok Rusi napadaju!
Kijev Ukrajina (1).jpg
PlanetaBAHANALIJE SUPERBOGATAŠA NA FORUMU U DAVOSU: Perverzna elita troši vrtograve cifre na ESKORT DAME, za ORGIJE plaćaju više od 100.000 EVRA, imaju BIZARNE želje!
davos.jpg
Planeta"AKO MISLI DA ĆE PREKO KANADE SLATI KINESKU ROBU U AMERIKU, GRDNO SE VARA" Bukti rat Trampa i Karnija, američki lider uputio brutalan ultimatum komšiluku!
tramop01 EPA Spencer Colby copy.jpg
Crna GoraSPAJIĆ DOBIO "ZELENO SVETLO" IZ ZAPADNIH CENTARA MOĆI: Započeće rekonstrukciju Vlade, a cilj je izbacivanje Srba iz izvršne vlasti?
Milojko Spajić.jpg