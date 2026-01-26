Slušaj vest

Delsi Rodrigez, privremena predsednica Venecuele, izjavila je da joj je "dosta" naredbi Vašingtona, dok radi na ujedinjenju zemlje nakon što su američke trupe uhapsile bivšeg lidera te latinoameričke zemlje Nikolasa Madura.

CNN navodi da Rodrigez "hoda po žici" otkako je dobila podršku SAD da privremeno vodi Venecuelu, balansirajući između zadržavanja uz sebe Madurovih lojalista i pokušaja da osigura zadovoljstvo Bele kuće.

Navodi se da je posle skoro mesec dana otkako je u novoj ulozi, Rodrigez odlučila da pruži otpor SAD, suočena sa stalnim pritiskom iz Vašingtona, uključujući niz zahteva Trampove administracije da Venecuela nastavi sa proizvodnjom nafte.

- Dosta je više naredbi Vašingtona političarima u Venecueli. Neka venecuelanski političari razreše naše razlike i unutrašnje sukobe. Ova Republika je platila veoma visoku cenu zbog toga što se morala da se suoči sa posledicama fašizma i ekstremizma u našoj zemlji - kazala je Rodrigez grupi naftnih radnika u gradu Puerto La Kruz, na događaju koji je prenosio državni kanal Venezolana de television.

Pritisak na Venecuelu od hapšenja Madura

Bela kuća je vršila konstantan pritisak na Venecuelu otkako su Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni u raciji početkom januara i odvedeni u SAD, gde se bivši lider suočava sa optužbama.

Rodrigez je, kao bivši Madurov zamenik, insistirala poslednjih nedelja da SAD ne upravljaju Venecuelom, ali, isto tako, nije želela da ulazi u sukobe sa Vašingtonom.

Američki predsednik Donald Tramp je neposredno nakon Madurovog hapšenja tvrdio da će SAD "upravljati" Venecuelom, ali je kasnije podržao Rodrigez kao privremenog lidera zemlje.

CNN je kontaktirao Belu kuću za komentar o najnovijoj izjavi Rodrigez, ali nije naveo da li je dobio odgovor.

Podseća se da je u proteklih 25 godina, naftom bogata socijalistička Venecuela bila u stalnom sukobu sa SAD.

Ali, nakon svrgavanja Madura, Vašington sada nastoji da obezbedi stabillnu vlast u Karakasu.

Sukob između pristalica Čaveza i Madura

Navodi se da na unutrašnjem planu južnoamerička zemlja ostaje podeljena između Madurovih lojalista, levičarske opozicije i pokreta "Čavistas No-Maduristas" – pristalica pokojnog predsednika Uga Čaveza koji odbacuju Madura, optužujući ga za izdaju socijalističkih ideala 21. veka.

Nekoliko dana nakon američkih napada na Karakas početkom januara dva visoka zvaničnika Bele kuće kazala su za CNN da je Trampova administracija izložila niz zahteva na koje Venecuela mora da pristane, uključujući prekid veza sa Kinom, Iranom, Rusijom i Kubom i pristajanje na isključivo partnerstvo sa SAD u proizvodnji nafte.

Očekivalo se da će Rodrigez takođe dati prioritet Trampovoj administraciji i američkim naftnim kompanijama kada je u pitanju buduća prodaja nafte.

Glavni ekonomski pokretač Venecuele je nafta.

Zemlja ima najveće svetske rezerve izuzetno teške sirove nafte i to one vrste koja zahteva složeniji i skuplji proces rafinisanja, ali koja je takođe kompatibilna sa američkim rafinerijama.

Mačado sada može da se nada

Kurir je ranija pisao da je venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado sredinom ovog meseca predala svoju Nobelovu nagradu za mir Trampu tokom sastanka u Beloj kući, rekavši da je time odala priznanje njegovoj posvećenosti slobodi Venecuele.

Tramp je nakon hapšenja Madura, umesto da podrži Mačado odlučio da sarađuje sa njegovom potpredsednicom.

Nobelovka je tokom sastanka u Beloj kući verovatno pokušala da Trampa da ubedi da je podrška prelaznoj vladi na čelu sa Rodrigez bila greška i da bi njena opoziciona koalicija trebalo da bude zadužena za ovu tranziciju.