UŽIVO DAN POSLE OTMICE MADURA! Bela kuća objavila snimak iz zatvora, agenti DEA ga vode u lisicama, a on im se obratio na engleskom! Evo šta im je rekao (VIDEO)
Juče, 3. januara su američke elitne jedinice Delta Force izvele brzu akciju u Karakasu. Gađale su vojne objekte venecuelanske vojske avionima i helikopterima, a potom u kratkom roku uspele da kidnapuju predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.
Oni su potom prebačeni u Njujork, gde će im biti suđeno zbog, kako kažu američke vlasti, "zločina koje su počinili" i aktivnosti vezanih za navodnu "saradnju sa narkokartelima" i vođenje istih.
Tramp je akciju proglasio briljantnom i sve je to gledao uživo, što ga je, kako je rekao, podsetilo na TV šou.
Kakva je trenutna situacija u Venecueli? Stanovništvo je uplašeno!
Posle otmice Nikolasa Madura i njegove suprige Silije Flores, dojučerašnja potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez zatražila je "trenutno puštanje" para i poručila da je teritorijalni integritet njene zemlje "divljački napadnut".
U subotu uveče, Vrhovni sud Venecuele naložio joj je da preuzme ovlašćenja vršioca dužnosti predsednika zbog Madurove "materijalne i privremene nemogućnosti obavljanja svojih funkcija".
Stanovnici Karakasa probudili su se u subotu ujutro okruženi ruševinama. Jedan hirurg, koji je želeo da ostane anoniman, podelio je sa CNN-om snimke uništenih zgrada i vozila.
- Pre ili kasnije, moraće da dođe do nekog približavanja između bloka predvođenog Marijom Korinom Mačado i Edmundom Gonzalesom Urutiom - koje mnogi smatraju legitimnim predsednikom - i američke vlade - rekao je.
Druga stanovnica je izjavila da je strah među ljudima vidljiv.
- Ne smemo da spustimo gard jer uvek možete da završite u zatvoru zbog neslaganja s vladom - rekla je ona, izražavajući čuđenje što je Rodrigez, "zastrašujuća figura vlade", postavljena na čelo države.
- Ne znam koliko ima smisla ukloniti Madura, ali ostaviti njih na čelu - ili nju na čelu - rekla je.
Starlink Venecueli daje besplatan internet
Istovremeno, kompanija Starlink Ilona Maska objavila je da će do 3. februara pružati besplatne internet usluge stanovnicima Venecuele, "zemlje koja se bori s cenzurom."
Podaci Netbloksa pokazali su iznenadni prekid interneta u delovima Karakasa tokom američke vojne operacije.
Trampov plan za Venecuelu
Dok je venecuelanska opozicija u prvim trenucima slavila, izjavom "Venecuelanci, stigao je čas slobode" nobelovke Marije Korine Mačado, situacija se zakomplikovala nakon Trampove konferencije za novinare.
Mačado je pozvala da se za predsednika hitno postavi Edmundo Gonzales Urutia, kojeg većina zapadnih vlada smatra pobednikom izbora 2024. godine.
Međutim, Tramp je izjavio da nije bio u kontaktu sa Mačado i da ona, iako "vrlo draga žena", "nema podršku niti poštovanje unutar zemlje" da bi je vodila.
Bivši Trampov savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton otkrio je za CNN da je plan za uklanjanje Madura, podstaknut interesom za venecuelansku naftu, postojao još tokom Trampovog prvog mandata, ali predsednika tada "nisu mogli da zadrže fokusiranog na to".
Bolton smatra da je senator Marko Rubio ovaj put uspeo da uveri Trampa da deluje "zbog upornosti i političkih koristi".
Gabrijel Borić: Poštovanje suvereniteta je crvena linija, SAD su je prešle u Venecueli
Čileanski predsednik Gabrijel Borić snažno je osudio napad SAD na Venecuelu i najavu o preuzimanju direktne kontrole nad teritorijom te južnoameričke zemlje.
Kina pozvala SAD da odmah oslobode Madura i njegovu suprugu
Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države da odmah oslobode venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu, koji se nalaze u pritvoru u SAD nakon što su ih američke snage otele iz glavnog grada Venecuele, Karakasa.
- Kina poziva SAD da osigura ličnu bezbednost predsednika Madura i njegove supruge, da ih odmah oslobodi, prekine pokušaje podrivanja venecuelanskog režima te da problem reši dijalogom i pregovorima - stoji u saopštenju kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Pit Hegset: Venecuela je potpuna suprotnost invaziji na Irak
Američki ministar rata Pit Hegseh izjavio je da je uklanjanje lidera Venecuele s vlasti, zajedno s planovima da SAD privremeno upravlja tom zemljom, potpuna suprotnost američkoj invaziji na Irak.
U razgovoru za CBS News rekao je da je Donald Tramp predsednik od akcije te da je politika hvatanja Nikolasa Madura bila hrabra i odlučna.
- U ovom opasnom svetu nema mira bez snage - dodao je Hegset.
Hegset, kojeg nazivaju i ratnim sekretarom, pohvalio je vojnu operaciju u Venecueli, nazvavši je dobro isplaniranom i dobro izvedenom.
Odbacio je svako poređenje s američkom invazijom na Irak, koja je dovela do pobune, nasilja i nestabilnosti, a potom i do povlačenja američkih snaga.
- Ovo je potpuna suprotnost. Decenijama smo ulagali velike resurse, plaćali krvlju i nismo dobili ništa zauzvrat u ekonomskom smislu, a predsednik Tramp sada okreće priču - rekao je.
- Kroz strateško delovanje možemo da osiguramo pristup dodatnom bogatstvu i resursima, omogućujući jednoj zemlji da to oslobodi, bez potrebe da se prolije američka krv - dodao je.
Objavljene nove fotografije, prikazuju posledice američkih napada na Fuerte Tiunu
Fotografije koje kruže na društvenim mrežama, a njihovu autentičnost potvrdio je CBS, prikazuju posledice američkih napada na Fuerte Tiunu.
Fuerte Tiuna, najveći vojni kompleks u Venecueli, mesto je gde su Nikolas Maduro i njegova supruga zarobljeni u svom domu, izjavio je šef vladajuće stranke u Venecueli Nahum Fernandez, prenosi AP. Na snimcima se vide izgorela vozila i teško oštećeni objekti.
Novi snimak Nikolasa Madura
Bela kuća objavila je video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA, pokušava da govori engleski, govoreći "Good night" i "Happy New Year" (Laku noć i Srećna Nova godina).
Delsi Rodrigez imenovana za privremenu predsednicu Venecuele
Ustavno veće Vrhovnog suda Venecuele je naložilo da potpredsednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršioca dužnosti predsednice zemlje u odsutnosti Nikolasa Madura, koji je otet juče rano ujutro u operaciji američkih snaga.
Nova fotografija Nikolasa Madura u pritvoru
Pojavila se fotografija koja prikazuje Nikolasa Madura s lisicama na rukama nakon što je ispraćen iz aviona, okružen agentima američke Agencije za suzbijanje droga (DEA) i službe Homeland Security Investigations.
Američki partner Sky Newsa, NBC News, došao je u posed fotografije koja prikazuje zarobljenog venecuelanskog lidera u svetloplavoj majici s kapuljačom, dok ga okružuju američki zvaničnici.
Na društvenoj mreži Iks pojavile su se i druge fotografije, koje zasad nisu potvrđene, a na kojima se čini da Maduro sedi na stolici okružen agentima.
Na tim fotkama izgleda kao da ima lisice na rukama ispred tela i pozira s podignutim palcem. Na jednoj od fotografija stoji ispred aviona, nedugo nakon sletanja u Njujork.
Na svim tim fotografijama Maduro nosi istu svetloplavu majicu s kapuljačom, tamnoplavu trenerku, bele čarape i cipele.
Dan posle otmice Nikolasa Madura
Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su u Njujork nakon opsežne američke vojne operacije u Venecueli.
Maduro je smešten u pritvorski centar u Bruklinu, gde čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je američki predsednik Donald Tramp poručio da će SAD voditi zemlju do prenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad velikim venecuelanskim rezervama nafte.
U međuvremenu, Vrhovni sud Venecuele imenovao je potpredsednicu Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsednice, a među Venecuelancima vladaju pomešani osećaji radosti, nade, ali i teškoća, piše CNN.