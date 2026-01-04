Juče, 3. januara su američke elitne jedinice Delta Force izvele brzu akciju u Karakasu. Gađale su vojne objekte venecuelanske vojske avionima i helikopterima, a potom u kratkom roku uspele da kidnapuju predsednika države Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su potom prebačeni u Njujork, gde će im biti suđeno zbog, kako kažu američke vlasti, "zločina koje su počinili" i aktivnosti vezanih za navodnu "saradnju sa narkokartelima" i vođenje istih.

Tramp je akciju proglasio briljantnom i sve je to gledao uživo, što ga je, kako je rekao, podsetilo na TV šou.