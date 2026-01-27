Britanski turisti su poznati po takozvanim "ratovima za ležaljke"

Britanski turisti su poznati po takozvanim "ratovima za ležaljke"

Slušaj vest

Ruski državljanin i otac troje dece navodno je "pretučen i davljen peškirom" tokom rasprave oko ležaljki na plaži u luksuznom hotelu sa pet zvezdica, piše britanski list "Metro".

Muškarac iz Moskve boravio je u Šarm el Šeiku, elitnom letovalištu na obali Crvenog mora u Egiptu, gde tvrdi da su ga napali britanski turisti.

Policija pokrenula istragu

Prema ruskim izveštajima, lokalna policija je uzela izjave učesnika i otvorila krivičnu istragu povodom incidenta. Muškarac tvrdi da je ostavio ležaljke na kojima su ostale njegove tri male ćerke kako bi otišao da se okupa.

Kada su se vratili, zatekli su da je "15 britanskih turista"bacilo njihove peškire na zemlju i zauzelo ležaljke. On navodi da im se obratio i pitao šta se desilo, nakon čega su mu navodno rekli: "Ovo je naše, gubite se odavde."

Optužbe za fizički napad i guranje deteta

Jedan provladin ruski medij tvrdi da je tokom rasprave jedna Britanka "gurnula" devojčicu, nakon čega je otac reagovao.

- Otac je intervenisao kako bi zaštitio dete, ali ga je potom grupa Britanaca pretukla i davila konopcem - navodi se u izveštaju. Isti medij tvrdi i da povređenima nije ukazana medicinska pomoć.

Snimci incidenta i nepristojni gestovi

Na snimku koji se navodno pojavio na društvenim mrežama vidi se britanska porodica, dok se čuje ženski glas koji govori: "Da li snimaš?" Zatim se čuje muški glas kako kaže: "Je*** se."

Navodno se vide i dvoje britanskih turista - muškarac i žena - kako prema Rusima upućuju nepristojne gestove.

Različite verzije događaja

Zaposleni u hotelu snimljeni su kako pokušavaju da smire situaciju, ali postoje razlike u svedočenjima, uključujući i neslaganja oko broja britanskih turista koji su učestvovali u sukobu.

Incident u luksuznom hotelu u Šarm el Šeiku

Svađa se dogodila u hotelu Sunrise Arabian Beach Resort, gde cene noćenja koštaju oko 180 evra - najjeftinija ponuda. Britanski turisti su poznati po takozvanim "ratovima za ležaljke", koji su prošle godine dostigli novi nivo kada su pojedini gosti čak spavali napolju kako bi rezervisali najbolja mesta pored bazena.

"Ratovi za ležaljke" - globalni turistički fenomen

Takozvani "ratovi za ležaljke" česta su pojava u hotelima i letovalištima širom sveta. Kako je broj ležaljki često manji od broja gostiju, dolazi do borbe za najbolja mesta pored bazena.

Istraživanje - ko najčešće rezerviše ležaljke?

Istraživanje je pokazalo da su ljudi iz oblasti Zapadni Midlends u Velikoj Britanijinajčešće priznavali da su tokom odmora unapred "rezervisali" ležaljke.