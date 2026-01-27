Slušaj vest

Prva dama Sjedinjenih Država, Melanija Tramp, u utorak je dala retku političku izjavu, pozivajući na jedinstvo i mir usred višenedeljnih nemira u Minesotinakon pucnjava u Mineapolisu.

Govoreći u emisiji "Fox & Friends" u utorak ujutru, Melanija je pozvala ljude da protestuju mirno i da izbegavaju nasilje.

- Protiv sam nasilja, pa vas molim, ako protestujete, protestujte u miru - rekla je ona.

Ona je takođe naglasila važnost jedinstva među građanima u ovom teškom trenutku.

Kritika nasilja i podrška saradnji lokalnih i saveznih lidera

Melanija, koja je poreklom iz Slovenije, retko se javno oglašava o političkim pitanjima, posebno o temama vezanim za posao njenog supruga, predsednika Donalda Trampa.

Tokom govora na televiziji dok je promovisala svoj autobiografski film, ona je pohvalila "sjajan razgovor" koji je predsednik Tramp vodio sa guvernerom Minesote Timom Volcom i gradonačelnikom Mineapolisa Džejkobom Frejem, dvojicom demokrata, dan ranije.

- Oni sve rade zajedno da situaciju učine miroljubivijom i bez nereda - rekla je Melanija.

1/5 Vidi galeriju Melanija Tramp u srebrnoj metalik haljini na novogodišnjoj proslavi u Mar-a-Lagu Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Kontekst nemira u Minesoti

Njena izjava usledila je nakon što je 37‑godišnji medicinski tehničar Aleks Preti ubijen tokom protesta protiv federalnih imigracionih vlasti (ICE) kada je pucao agent Granične patrole, što je izazvalo širok javni revolt i proteste širom zemlje.

Preti je bio među demonstrantima u Mineapolisu kada su agenti pucali, a stradao je u drugom fatalnom incidentu koji se dogodio u Minesoti tokom januara meseca. U prvom incidentu je ubijena Rene Gud koja je takođe protestovala protiv imigracionih politika Donalda Trampa i ICE-a.

1/6 Vidi galeriju Mineapolis ubistvo Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia, Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Fokus na miran protest i zajedništvo

Melanija je pozvala na mirne proteste i zajedništvo u trenutku kada se tenzije povećavaju u gradu i širom SAD.

- Pozivam na jedinstvo, protiv nasilja sam, pa ako protestujete, protestujte u miru - rekla je Melanija.