U najnovijoj epizodi podkasta Dejli mejla: "Kraljice, kraljevi i perfidne stvari", Robert Hardman otkriva kako je pokojna kraljica Elizabeta II više puta korišćena kao "tajno oružje" Velike Britanije za očuvanje posebnog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kraljica koja je osvajala američka srca od detinjstva

Istoričar je objasnio kako je Elizabeta osvajala američka srca još od detinjstva, počevši od svog prvog radio obraćanja 13. oktobra 1940.

Četrnaestogodišnja buduća kraljica, zajedno sa mlađom sestrom Margaret, pozvana je od strane premijera Vinstona Čerčila da se obrati deci širom Komonvelta, među kojima su bila i britanska deca evakuisana u Kanadu, Ameriku i druge zemlje, piše Dejli mejl.

U tom trenutku je već besneo Drugi svetski rat, a Velika Britanija je stajala sama protiv nacističke Nemačke nakon kapitulacije Francuske, dok je Amerika još uvek vodila politiku nemešanja u evropski sukob.

Britanija se suočavala sa neumornim nemačkim bombardovanjima, a nade nacije sve više su se oslanjale na uključivanje industrijske moći SAD u borbu protiv Hitlera.

Prvi "viralni trenutak" buduće kraljice

Obraćanje mlade princeze nije samo podiglo moral u domovini, neočekivano je postalo hit preko Atlantika, gde je emitovano na ploči upravo dok je Amerika raspravljala o ulasku u rat.

Govor, emitovan tokom BBC-ovog programa za decu "Dečiji sat", postao je popularan zbog kombinacije odlučnosti i dečijeg šarma. Na kraju prenosa, Elizabeta je pozvala desetogodišnju Margaret da joj se pridruži u želji za laku noć deci Komonvelta.

Mlađoj princezi je na trenutak odletela pažnja i nije odmah odgovorila, zbog čega je Elizabeta nežno podstakla: "Hajde, Margaret".

Ova autentična interakcija između sestara ostala je upamćena, a neočekivano je postala senzacija u SAD preko noći.

Govor koji je "zapalio" Ameriku

- Govor je bio zamišljen kao jednostavan način da se podigne moral, a na kraju se dogodio taj veoma sladak trenutak - fraza "Hajde, Margaret" je zapalila publiku. Bio je to ekvivalent današnjem viralnom momentu - objasnio je Hardman.

Popularnost govora posebno se rezonovala u Sjedinjenim Državama. Snimak je izdat na ploči, stavljen na vinil i prodavan u prodavnicama i postao je hit.

Pravo vreme za moralnu i političku podršku

Popularnost govora došla je u idealnom trenutku za Veliku Britaniju. Pad Francuske ranije te godine počeo je da smanjuje izolacionistički sentiment u SAD, dok su britanski uspesi u Bitki za Britaniju dodatno ohrabrivali zagovornike američke intervencije.

Iako se direktni uticaj govora ne može kvantifikovati, njegova neočekivana popularnost pomogla je da humanizuje britansku borbu u ključnom trenutku kada se američko javno mnjenje počelo menjati.

