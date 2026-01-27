Slušaj vest

Kina planira potpisivanje trgovinskih i investicionih sporazuma sa Velikom Britanijom tokom predstojeće posete premijera Kira Starmera toj zemlji, saopštilo je danas tamošnje Ministarstvo trgovine.To će, kako navode, da potpomogne razvoj bilateralne ekonomske i trgovinske saradnje.

"Kina pridaje veliku važnost ekonomskoj i trgovinskoj saradnji sa Britanijom i aktivno radi sa njom na pripremi ekonomskih i trgovinskih rezultata koji će proizaći iz posete, kao i sastanka kineskih i britanskih preduzetnika", stoji u saopštenju koje prenosi Sinhua.

Kineske i britanske kompanije pokazale su veliki interes za sastanak, a više od 100 njih se registrovalo za učešće, dodalo je ministarstvo. Na poziv kineskog premijera Li Ćijanga, britanski premijer će boraviti u zvaničnoj poseti Kini od sutra do 31. januara, saopštio je danas portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

AP piše da Starmer putuje u Kinu u pokušaju da ublaži napetosti u odnosima sa Pekingom u vreme kada su odnosi sa SAD napeti. On se, pišu, nada ekonomskom ojačanju za Britaniju, međutim, rizikuje da izazove oštru kritiku onih kod kuće koji zauzimaju tvrd stav prema Kini, ali i gnev predsednika SAD Donalda Trampa. Starmer će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i kineskim premijerom tokom posete Pekingu i Šangaju.

Prva poseta Kini od 2018.

Ovo je prva zvanična poseta britanskog lidera Kini od 2018. godine. Očekuje se da će biti u pratnji sekretara za privredu Petera Kajla i desetina šefova korporacija, jer Velika Britanija traži kineske tehnologije i investicije, kao i veći pristup drugoj najvećoj svetskoj ekonomiji za britanske finansijske usluge, automobile i škotski viski. Ključna reč koju obe strane naglašavaju je pragmatizam. Kako Tramp uzburkava svetski poredak, tako London i Peking traže stabilniji odnos zasnovan na trgovini i saradnji u velikim pitanjima kao što su klimatske promene, piše AP.

Starmer je danas, pre nego što je otputovao u Peking, rekao svom kabinetu da su odnosi Britanije i Kine otišli od "zlatnog doba do ledenog doba", ali da će pratiti "strateški i dosledan plan". Odnosi između Velike Britanije i Kine pogoršali su se od kratkotrajne "zlatne ere" koju je 2015. godine proklamovao konzervativni premijer Dejvid Kamerun, koji je tokom državne posete odveo kineskog predsednika Sija u tradicionalni engleski pub. Represija Pekinga u Hongkongu, podrška Kine Rusiji u ratu u Ukrajini, kao i sve veća zabrinutost zbog špijunaže i ekonomskih mešanja, proširili su jaz između Londona i Pekinga.

Konzervativni naslednici Kameruna zabranili su kineske investicije u osetljivu infrastrukturu telekomunikacija i isključili Kinu iz ulaganja u nove britanske nuklearne elektrane. Vlada Starmerove laburističke stranke, koja je na vlasti 18 meseci, sprovela je reviziju odnosa sa Pekingom.

Oni tvrde da će zaštititi nacionalnu sigurnost Britanije od kineske špijunaže i mešanja, dok će istovremeno održavati diplomatski dijalog i ekonomsku saradnju sa ovom azijskom supersilom. Kako britanska ekonomija, šesta po veličini u svetu, tako i popularnost Starmera, mogu da imaju korist od jačanja odnosa.