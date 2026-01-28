PAO DOGOVOR U NJU DELHIJU

Evropska unija i Indija su objavile da su dogovorile značajan trgovinski sporazum posle skoro dve decenije povremenih pregovora, a zbog obostrane težnje za jačanjem veza u vreme napetih odnosa sa SAD.

„Uspeli smo, dogovorili smo 'majku svih sporazuma'“, rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen novinarima u Nju Delhiju.

BBC navodi da je indijski premijer Narendra Modi nazvao ovaj dogovor „istorijskim“.

Sporazumom bi trebalo da bude omogućena slobodna trgovina robom bloka od 27 evropskih država i najmnogoljudnije zemlje na svetu, koje zajedno čine skoro 25 odsto globalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) i tržište od dve milijarde ljudi.

Sporazum će doneti velika smanjenja ili čak ukidanja carina za niz roba i usluga, kao i zajedničko bezbednosno partnerstvo.

Evropska komisija je saopštila da će sporazumom biti ukinute carine na većinu izvoza hemikalija, mašina i električne opreme, kao i aviona i svemirskih letelica.

Dogovor bi se sprovodio postepeno.

Koje će sve carine biti smanjene?

Značajno je da će carine na motorna vozila, koje trenutno iznose čak 110 odsto, biti smanjene na 10 odsto u okviru kvote od 250.000 vozila.

To je šest puta veće od kvote od 37.000 jedinica koju je Indija dodelila Velikoj Britaniji u sporazumu potpisanom prošlog jula, objavio je Blumberg.

Indija će smanjiti carine na uvoz vina, piva i maslinovog ulja iz EU.

Brisel je saopštio da će sporazum podržati investicione tokove, poboljšati pristup evropskim tržištima i produbiti integraciju lanca snabdevanja.

Izvoz skoro celokupne robe i usluga iz Indije će dobiti „preferencijalni pristup“ u EU, dok će carine za tekstil, kožu, morske proizvode, dragulje i nakit biti ili smanjene ili ukinute, saopštila je indijska vlada.

Iako će proizvođači robe poput čaja, kafe, začina i prerađene hrane imati koristi od sporazuma, Nju Delhi je „razborito zaštitio osetljive sektore, kao što su mlečni proizvodi, žitarice, živina, sojino brašno, određeno voće i povrće, balansirajući rast izvoza sa domaćim prioritetima“, navodi se.

Nju Delhi i Brisel su se saglasili i da u vrlo kratkom roku ublaže ograničenja za razmenu profesionalaca između Indije i EU.

„Ovo je najveći indijski sporazum o slobodnoj trgovini“, rekao je Modi.

„Olakšaće pristup evropskim tržištima indijskim poljoprivrednicima i malim preduzećima. Podstaći će proizvodni i uslužni sektor i inovativna partnerstva“, uveren je indijski premijer.

Trgovinski sporazum postignut je u vreme kada se i Indija i EU suočavaju sa ekonomskim i geopolitičkim pritiskom SAD.

Tramp udario žestoko po Indiji, ali odustao od pretnji EU

Američki predsednik Donald Tramp prošle godine je uveo carine od 50 odsto na uvoz indijske robe, usred razgovora usmerenih na obezbeđivanje trgovinskog sporazuma između Indije i SAD, a koji se i dalje odugovlače.

Tramp je pretio da će eskalirati trgovinski rat sa evropskim saveznicima zbog protivljenja američkom preuzimanju Grenlanda, ali je od toga odustao.

„Ovo je priča o dva giganta - drugoj i četvrtoj najvećoj svetskoj ekonomiji, dva giganta koja su izabrala partnerstvo na pravi način u kojem svi dobijaju.

„Snažna poruka da je saradnja najbolji odgovor na globalne izazove.“

Dan pre toga, Košta je, ne pominjući SAD, rekao da će trgovinski sporazum poslati „važnu političku poruku svetu da Indija i EU više veruju u trgovinske sporazume, nego u carine“.

Sporazum sa EU može da pomogne određenim privrednim granama u Indiji koji zahtevaju mnogo rada, kao što su uzgoj škampa, tekstil, dragulji i nakit, teško pogođenih američkim carinamaa, kažu stručnjaci.

Ali neki analitičari ujedno predviđaju izazove, posebno kada je u pitanju usklađenost sa propisima i standardima EU.

„Brisel ima veoma stroge propise, na primer, o životnoj sredini.

„Ona je jedan od lidera kada su u pitanju mehanizmi za zamenu ugljenika“, kaže ekonomistkinja Mitali Nikore.

Ona kaže da indijski proizvodni sektor „možda nije u potpunosti spreman“ za to da je ključno da preduzme korake za poboljšanja.

„To je više prilika nego izazov“, kaže ona.

Za EU, cilj sporazuma je da pruži izvesnu sigurnost, čak i bezbednost, u vreme ekonomskih pritisaka i globalnih turbulencija.

Ko će imati najviše koristi od sporazuma EU-Indija?

Projektovano je da će Nemačka i Francuska biti među najvećim korisnicima, čak i ako ovo nije „supermaksimalno ambiciozna“ verzija trgovinskog sporazuma koja je u prošlosti zamišljena, kaže Endru Smol, direktor za Aziju u Evropskom savetu za spoljne odnose.

Međutim, dodaje, sporazum se posmatra kao temelj, a ne kao konačno odredište, jer EU nastoji da iskoristi ogromnu, brzorastuću ekonomiju.

„Zaista se shvata kao osnova za buduće bilateralne odnose.“

Zvanično potpisivanje sporazuma se očekuje kasnije ove godine, pošto ga odobre Evropski parlament i države članice.

Možda postoji izvesna zabrinutost oko odobravanja dogovora Nju Delhija i Brisela nakon što je još jedan veliki trgovinski sporazum koji je EU postigla sa Merkosur (Mercosur) blokom južnoameričkih zemalja nedavno odbijen u Evropskom parlamentu.

Međutim, sporazum sa Indijom se smatra manje spornim jer „zaobilazi osetljiva pitanja za obe strane“, kaže Smol.

Uz trgovinski sporazum, Indija i EU napreduju u saradnji u oblasti bezbednosti i odbrane, kao i o klimatskim akcijama.

Indijski ministar odbrane Radžnat Sing rekao da je razgovarao o nizu bilateralnih pitanja bezbednosti i odbrane sa potpredsednicom Evropske komisije Kajom Kalas, poput mogućnosti integracije lanaca snabdevanja radi izgradnje pouzdanih odbrambenih ekosistema i razvoja kapaciteta spremnih za budućnost.

Dve strane rade na nacrtu partnerstva u oblasti bezbednosti i odbrane koji obuhvata pomorsku bezbednost, sajber pretnje i dijalog o odbrani, izvestila je novinska agencija Rojters.

EU je najveći trgovinski partner Indije što se tiče robe.

Trgovinska razmena udvostručena

Bilateralna robna trgovina dostigla je 136 milijardi dolara u poslednje dve godine, skoro se udvostručivši za deceniju.

Razgovori o sporazumu počeli su 2007, ali su zastali 2013. godine zbog prepreka u pristupu tržištu i regulatornih zahteva.

Formalno su ponovo pokrenuti u julu 2022. godine.

Trampove carine su se pokazale kao „koristan vetar u leđa“ za postizanje sporazuma Nju Delhija i Brisela, rekao je jedan diplomata EU za BBC.

U proteklih sedam meseci, Indija je potpisala važne trgovinske sporazume sa Velikom Britanijom, Omanom i Novim Zelandom.

Pre dve godine, Indija je potpisala sporazum sa četvoročlanim blokom Evropskog udruženja slobodne trgovine, koji čine Švajcarska, Norveška, Island i Lihtenštajn.

Stupio je na snagu prošle godine.