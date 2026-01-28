Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin u svojoj zemlji, ali i još nekim, ima status koji je, jasno, veći od predsedničkog - neki bi rekli "carski".

Po službenoj dužnosti, ruska garda je radila svoj posao kada je Putinu otvorila sastanak prilikom ulaska u dvoranu na sastanak sa sirijskim liderom Ahmedom al-Šarom, ali je utisak da je sve delovalo nekako - imperijalno, iako sam predsednik Rusije nije sebi pridavao takav značaj, što se da videti na njegovom licu - ušao je najnormalnije.

Ali sam čin ulaska je bio, reklo bi se, više nego svečan.

I, baš kao i u Holivudu - najveće "face" uvek ulaze poslednje - tako je bilo danas.

Svi su bili u hali, kada je došao ruski predsednik: i Al-Šara i pomoćnici... čekao se samo Putin.

