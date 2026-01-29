Slušaj vest

Britanski premijer Kir Starmer kazao je danas, drugog dana četvorodnevne posete Kini, da je imao "veoma dobar i konstruktivan sastanak" sa kineskim predsednikom Si Đinpingom koji će dovesti do "jačanja odnosa" dve zemlje.

- Ostvarili smo zaista dobar napredak. Dakle, carine za viski, putovanje bez viza u Kinu i razmena informacija i saradnja u vezi sa ilegalnim migracijama, sa posebnim fokusom na male čamce i delove motora. Složili smo se da, u vezi sa carinama za viski, razmatramo kako će se smanjiti i koji je vremenski okvir za to. O putovanju bez viza smo pričali koliko je daleko da se to ostvari i kada može da otpočne - rekao je Starmer.

On je tokom jučerašnjeg sastanka Siju poručio da želi da izgradi "sofisticirani odnos" sa Pekingom kako bi ojačao bezbednost i ekonomiju, signalizirajući resetovanje na liniji Velika Britanija-Kina nakon godina zategnutih veza.

"Dugoročno, stabilno i sveobuhvatno strateško partnerstvo"

Prvog dana posete Kini, prvog boravka nekog britanskog premijera u Pekingu za poslednjih osam godina, Starmer je proveo oko tri sata sa Sijem tokom formalnog samita i ručka, tokom kojih su razgovarali i o fudbalu i Šekspiru.

Kineska vlada je objavila transkript sa sastanka Sija sa Starmerom koji počinje napomenom da su se dvojica državnika složila da Kina i Velika Britanija treba da "razviju dugoročno, stabilno i sveobuhvatno strateško partnerstvo".

Zatim se tekst okreće međunarodnoj situaciji, koju je Si opisao kao "složenu i nestabilnu".

On pozvao na jačanje dijaloga Londona i Pekinga i saradnju "kako bi se održao svetski mir".

- Kina nikada neće predstavljati pretnju po druge zemlje, koliko da se razvije - poručio je Si.

Starmer je danas obilaskom Zabranjenog grada nastavio posetu Pekingu.

Hu Siđin, komentator i bivši glavni urednik kineskog državnog medija na engleskom jeziku Global Tajms, reagovao je na posetu Starmera i Britaniju nazvao "bludnim sinom koji se vratio da zagrli Kinu".

"Još jedan Karni"

Na kineskim društvenim mrežama, neki od korisnika su Starmera nazvali "još jednim Karnijem".

Starmer je jedan u nizu zapadnih lidera koji posećuju Peking usred globalne političke i privredne neizvesnosti u svetu i problema izazvanih carinama američkog predsednika Donalda Trampa.

Kanadski premijer Mark Karni se sastao sa Sijem ranije ovog meseca i potpisao niz trgovinskih sporazuma, što je ukazalo na otopljavanje diplomatskih veza koje su dugo bile veoma hladne.

Si je tada pozdravio "preokret" u odnosima dve zemlje, dok je Karni poručio da se "svet dramatično promenio".

Ranije ove nedelje Si je u Pekingu primio finskog premijera Peterija Orpoa.

Južnokorejski predsednik Li Dže Mjung, dugogodišnji saveznik SAD u Aziji, takođe je posetio Sija.

Nemački kancelar Fridrih Merc trebalo bi da ode u Peking narednog meseca.

