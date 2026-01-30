Slušaj vest

Građani Velike Britanije moći će da putuju u Kinu bez viza pod uslovom da tamo ostanu manje od 30 dana, saopštio je danas britanski premijer Kir Starmer nakon sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Starmer je rekao da će putovanja bez viza pomoći u olakšavanju širenja Britanije na kineskom tržištu i podstaći rad od kuće. Dodao je da su britanske kompanije tražile načine da prošire svoje prisustvo u Kini, prenosi agencija Rojters.

1/8 Vidi galeriju Britanski premijer Kir Starmer u Pekingu se sastao sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom Foto: Carl Court/Pool Getty, Vincent Thian/Pool AP

Ubrzanje rasta britanske ekonomije jedan je od glavnih ciljeva Starmerovog četvorodnevnog putovanja u Kinu.

Kao deo onoga što je Velika Britanija nazvala "novim partnerstvom", dve zemlje su se takođe složile da sprovedu studiju izvodljivosti koja bi mogla da otvori put ka bilateralnom sporazumu o uslugama, što bi dodatno pomoglo britanskim firmama koje posluju u Kini.

Velika Britanija godišnje izvozi usluge u Kinu u vrednosti od 13 milijardi funti.