NA KRAJU SE MIRNO ZAVRŠILO

NA KRAJU SE MIRNO ZAVRŠILO

Slušaj vest

Ruski teretni tanker Sinegorsk dobio je naređenje da napusti britanske vode nakon što je primećen kako plovi kroz Bristolski kanal.

Prema podacima, brod je ušao u teritorijalne vode Velike Britanije oko 21.30 u utorak, 26. januara, navodno radi neophodnih bezbednosnih popravki.

Brod je preko noći bio usidren severno od Mineheda u Somersetu, a put je nastavio oko 14:00 u sredu, 28. januara.

List san navodi da je bukvalno ruski brod isteran iz britanskih voda od helikoptera Kraljevske mornarice nakon što se usidrio pored podvodnih kablova.

Ministarstvo saobraćaja (DfT) izdalo je jasno upozorenje brodu Sinegorsk da napusti britanske vode.

DfT je potvrdio da je naređenje ispoštovano i da brod sada napušta područje.

Sinegorsk, ruski teretni brod dužine 138,07 metara i širine 21 metar, ranije je ovog meseca isplovio iz Arhangelska, Rusija.

Prema poslednjem praćenju, brod se trenutno nalazi u Keltskom moru, severno od Kornvola.