Više od 10 zemalja, među kojima su Velika Britanija, Francuska, Kanada i Japan, pozvalo je Izrael da dozvoli nesmetan ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze, upozorivši da su uslovi u toj palestinskoj enklavi i dalje katastrofalni.

U zajedničkom saopštenju, ministri spoljnih poslova Španije, Portugalije, Belgije, Danske, Norveške, Irske, Islanda i navedene četiri zemlje naveli su da su zalihe humanitarne pomoći u Pojasu Gaze i dalje daleko manje od potreba stanovništva, uprkos izvesnom povećanju isporuka, prenosi briselska agencija Belga.

Ministri su ukazali da je Izrael pristao na mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, koji uključuje dozvoljavanje ulaska i nesmetanog distribuiranja humanitarne pomoći u Pojasu Gaze, u organizaciji Ujedinjenih nacija i Crvenog polumeseca.

Pozvali su Izrael da načini dalje korake, među kojima su omogućavanje rada međunarodnih nevladinih organizacija, ublažavanje pravila za registraciju i ponovno otvaranje svih graničnih prelaza.

Šefovi diplomatija 11 zemalja su takođe osudili izraelsko rušenje sedišta Agencije UN za palestinske izbeglice u Istočnom Jerusalimu 20. januara. Rušenje su opisali kao čin bez presedana države članice UN protiv nekog tela te svetske organizacije i pozvali Izrael da obustavi sve takve akcije.