Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je "veoma opasno" za Veliku Britaniju da sarađuje sa Kinom, dok britanski premijer Kir Starmer nastavlja posetu Pekingu.

Kako prenosi BBC, američki predsednik je reagovao na sporazume usmerene na povećanje poslovanja i investicija između Velike Britanije i Kine, objavljene nakon sastanka Starmera sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

"Veoma je opasno za njih da to rade", rekao je sinoć predsednik SAD novinarima na premijeri dokumentarca o Melaniji Tramp.

Britanski premijer Kir Starmer u Pekingu se sastao sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom Foto: Carl Court/Pool Getty, Vincent Thian/Pool AP

Dauning strit je povodom ove Trampove izjave saopštila da je Vašington bio unapred upoznat sa ciljevima putovanja britanskog premijera, kao i da predsednik Amerike i sam planira put u Kinu u aprilu.

Britanski premijer Kir Starmer u poseti Kini Foto: Kin Cheung/Pool AP, Carl Court/Pool Getty

Kir Starmer i Si Đinping pozvali su na "sveobuhvatno strateško partnerstvo" kako bi se produbile veze između njihovih zemalja u vreme sve veće globalne neizvesnosti.

Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan"  Foto: Alex Brandon/AP

"Kina i Velika Britanija moraju da ojačaju dijalog i saradnju kako bi održale svetski mir i stabilnost", rekao je Si.

(Kurir.rs/Beta)

