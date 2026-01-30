Slušaj vest

To je dozvoljeno samo ako je policija objavila gde se nalaze kontrolni punktovi.

Na sopstvenoj koži to je osetila šezdesetogodišnja žena iz Švajcarske koja je na Fejsbuku podelila objavu upozorenja na prisustvo mobilnog radara instaliranog u švajcarskom regionu Argau, području koje se redovno prati zbog čestog prekoračenja brzine.

Originalna objava je bila od nekog drugog, ali to nije uticalo na pravne posledice. Istraga je pokrenuta nakon što je treća strana prijavila, jer vlasti priznaju da aktivno ne prate objave na društvenim mrežama.

U Švajcarskoj su javna upozorenja o kontrolama saobraćaja kažnjiva zakonom već 13 godina. To uključuje objave koje se dele na društvenim mrežama, jer se smatraju ometanjem sprovođenja zakona.

Kao rezultat toga, žena je proglašena krivom za kršenje saobraćajnih propisa.

Prema krivičnom nalogu koji je izdalo javno tužilaštvo u Badenu, a koji je stupio na snagu u decembru, kažnjena je sa 200 franaka (218 evra, prema trenutnom kursu). Taj iznos sa troškovima porastao je na 600 franaka (655 evra), a ako ne plati, suočava se sa dva dana zatvora, piše Frankfurter Rundšau.