Ovo su 29 lokacija super radara u Srbiji: "Pecaju" 9 prekršaja odjednom, skoro svi Srbi dobiju kaznu za jedan
Srpski vozači strahuju od novih "super radara", ne zato što snimaju brzinu već zato što ne znaju gde se nalaze. Statične kamere, instalirane širom zemlje tokom poslednjih 20 godina su dobro poznate svima. Tu se brzina smanjuje na dozvoljenu, često mnogo ispod toga, a onda "po srpskoj tradiciji" - po gasu.
Međutim, novi radari moći će da se, relativno lako, dislociraju, što znači da nećete moći da ih memorišete. Milioni vozača u Srbiji već "skeniraju" put ispred sebe i traže crne "goste" na putevima. Videli su ih u medijima i na društvenim mrežama, mada ih većina nije videla uživo.
Tokom prvih nekoliko meseci znaće se lokacije "super radara", ali nije isključeno da će menjati pozicije.
Spisak lokacija super radara
- Užice – Bela Zemlja (Užice)
- Kljajićevo (Bački Sokolac) – Kula (Bačka Topola), Sombor
- Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Alibunar
- Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), van naselja – Topola
- Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Lazarevac
- Gajdobra – Čelarevo (Bačka Palanka)
- Požarevac (Ošljero) – Salakovac (Malo Crniće)
- Vlaško Polje – Mladenovac (Dubona)
- Kragujevac (Divostin) – Ravni Gaj
- Sombor (industrijska zona) – Srpski Miletić
- Granica AP Vojvodine (Pančevo) – Pančevo (Kovin)
- Mataruška Banja – Ušće (Kraljevo)
- Batajnica (Ugrinovci) – petlja Batajnica (Zemun)
- Preljina – Mrčajevci (Čačak)
- Petlja Ostružnica – Umka (Čukarica)
- Granični prelaz Kelebija – Subotica
- Trbušani – Čačak (Ljubić)
- Pakovraće (veza sa A2) – Kratovska Stena (Čačak)
- Petlja Orlovača – Rušanj (Ripanj)
- Arilje – Prilike (Ivanjica)
- Šabac (Drenovac) – Majur
- Kanjiža – Novi Kneževac (Đala)
- Niš – Svrljig
- Stublin – Ub (Obrenovac)
- Melenci – Zrenjanin (pravac ka Kikindi)
- Ečka – Perlez (pravac ka Titelu)
- Pričević – Valjevo (Gola Glava)
- Lazarevac (Ibarski put) – Ćelije (Lajkovac)
- Minićevo – Knjaževac
Šta stvarno snimaju
Ove kamere imaju mogućnost da snime čak devet različitih prekršaja.
- nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
- nekorišćenje sigurnosnog pojasa
- prolazak kroz crveno svetlo na semaforu
- preticanje preko pune linije
- preticanje kolone vozila preko pune linije (nasilnička vožnja)
- kretanje u kontrasmeru
- nepropisno parkiranje
- prekoračenje trenutne brzine i prekoračenje prosečne brzine kretanja
- pominje se i vožnja neregistrovanog vozila.
Planirano je da se ovim kamerama pokrije oko 100 takozvanih “crnih tačaka” koliko ih, prema informacijama JP Putevi Srbije, imamo na našim putevima.
