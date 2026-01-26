Slušaj vest

Srpski vozači strahuju od novih "super radara", ne zato što snimaju brzinu već zato što ne znaju gde se nalaze. Statične kamere, instalirane širom zemlje tokom poslednjih 20 godina su dobro poznate svima. Tu se brzina smanjuje na dozvoljenu, često mnogo ispod toga, a onda "po srpskoj tradiciji" - po gasu.

Međutim, novi radari moći će da se, relativno lako, dislociraju, što znači da nećete moći da ih memorišete. Milioni vozača u Srbiji već "skeniraju" put ispred sebe i traže crne "goste" na putevima. Videli su ih u medijima i na društvenim mrežama, mada ih većina nije videla uživo.

Tokom prvih nekoliko meseci znaće se lokacije "super radara", ali nije isključeno da će menjati pozicije.

Mnogi vozači ne znaju kako radari izgledaju Foto: RINA

Spisak lokacija super radara Užice – Bela Zemlja (Užice)

Kljajićevo (Bački Sokolac) – Kula (Bačka Topola), Sombor

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Alibunar

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), van naselja – Topola

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Lazarevac

Gajdobra – Čelarevo (Bačka Palanka)

Požarevac (Ošljero) – Salakovac (Malo Crniće)

Vlaško Polje – Mladenovac (Dubona)

Kragujevac (Divostin) – Ravni Gaj

Sombor (industrijska zona) – Srpski Miletić

Granica AP Vojvodine (Pančevo) – Pančevo (Kovin)

Mataruška Banja – Ušće (Kraljevo)

Batajnica (Ugrinovci) – petlja Batajnica (Zemun)

Preljina – Mrčajevci (Čačak)

Petlja Ostružnica – Umka (Čukarica)

Granični prelaz Kelebija – Subotica

Trbušani – Čačak (Ljubić)

Pakovraće (veza sa A2) – Kratovska Stena (Čačak)

Petlja Orlovača – Rušanj (Ripanj)

Arilje – Prilike (Ivanjica)

Šabac (Drenovac) – Majur

Kanjiža – Novi Kneževac (Đala)

Niš – Svrljig

Stublin – Ub (Obrenovac)

Melenci – Zrenjanin (pravac ka Kikindi)

Ečka – Perlez (pravac ka Titelu)

Pričević – Valjevo (Gola Glava)

Lazarevac (Ibarski put) – Ćelije (Lajkovac)

Minićevo – Knjaževac Šta stvarno snimaju

Ove kamere imaju mogućnost da snime čak devet različitih prekršaja.

nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

nekorišćenje sigurnosnog pojasa

prolazak kroz crveno svetlo na semaforu

preticanje preko pune linije

preticanje kolone vozila preko pune linije (nasilnička vožnja)

kretanje u kontrasmeru

nepropisno parkiranje

prekoračenje trenutne brzine i prekoračenje prosečne brzine kretanja

pominje se i vožnja neregistrovanog vozila.

Planirano je da se ovim kamerama pokrije oko 100 takozvanih “crnih tačaka” koliko ih, prema informacijama JP Putevi Srbije, imamo na našim putevima.