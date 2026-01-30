Slušaj vest

Meteorološka služba Velike Britanije izdala je nova upozorenja na obilne padavine u jugozapadnoj Engleskoj, nakon što je to područje ranije ove sedmice pogođeno poplavama tokom oluje Čandra.

Žuto upozorenje na vremenske nepogode sada je na snazi u Devonu i Kornvolu tokom ponedeljka i utorka ujutru.

Novi talas padavina u Devonu i Kornvolu

Dodatne padavine očekuju se u ponedeljak i utorak širom Kornvola i Devona, manje od nedelju dana nakon što su škole zatvorene, a saobraćaj poremećen zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Žuto upozorenje važi od podneva 2. februara do 9 sati narednog jutra. Prognostičari upozoravaju da postoji mala mogućnost plavljenja kuća i poslovnih objekata, dok duboke poplavne vode mogu predstavljati opasnost po život.

Posebno upozorenje na kišu trenutno je na snazi i u petak za Devon i Kornvol, do 6 sati u subotu ujutru, za područje od Lends Enda do Eksetera.

"Zasićeno tlo povećava rizik od poplava"

- U narednim danima očekujemo nove padavine u područjima koja su već pogođena poplavama, a zasićeno tlo dodatno doprinosi verovatnoći novih poremećaja izazvanih kišom. Količine padavina neće biti uporedive s olujom Čandra, ali sa oko 25 mm kiše dnevno u delovima područja pod žutim upozorenjem, to može biti dovoljno da izazove otežane uslove za putovanja i dodatne poplave na pojedinim mestima - rekla je glavna meteorološkinja, Rebeka Hiks.

RNLI upozorava na opasne talase duž obale

U međuvremenu, Kraljevska nacionalna institucija za spasavanje na moru (RNLI) upozorila je građane da budu posebno oprezni u priobalnim područjima Devona i Kornvola, zbog mogućnosti pojave talasa visokih i do 4,5 metra, koji bi mogli da zapljusnu plaže, šetališta na obali i lučke bedeme.

Opasnost od snažnih naleta talasa

- Trenutne prognoze za petak predviđaju visinu talasa između tri i 4,5 metra, što nije neuobičajeno za ovo doba godine. Međutim, ono što je posebno zabrinjavajuće jeste dug razmak, odnosno period između talasa - rekao je Stiv Instans iz RNLI-ja.

- Surf* prognoze ukazuju na period talasa od 17 sekundi, što znači da između serija veoma velikih i snažnih talasa može proći i do 15 minuta. To može dovesti do situacije da se, naročito oko vremena plime sredinom dana, ljudi koji šetaju plažama ili obalom suoče sa iznenadnim naletom talasa koji mogu da se probiju 200 do 300 metara u unutrašnjost plaže ili da pređu preko morskih i lučkih zidova. Postoji rizik da to zatekne prolaznike i u najgorem slučaju, odnese ih u more.

Petodnevna vremenska prognoza za Veliku Britaniju



Danas se na ostrvu očekuje pretežno oblačno i vetrovito vreme, sa kišom koja se pomera ka severu, dok se u brdima na severu očekuje sneg. Na jugu povremeno vedrije, ali se tokom popodneva sa juga i zapada razvijaju jača kiša i snažni vetrovi. Na severu će biti hladnije.

Večeras će talasi kiše i pljuskova zahvatiti veći deo zemlje, uz jake padavine na jugozapadu. Povremeno suvi intervali mogući su naročito na severozapadu, gde je moguća lokalna pojava mraza.

U subotu će biti uglavnom oblačno, uz sunčanije periode na istoku. Slaba kiša i rosulja moguća gotovo svuda. Jača kiša i pljuskovi na jugozapadu, koji će se polako pomerati ka severu.

Nestabilno vreme nastaviće se i u nedelju i početkom sledeće sedmice, sa pljuskovima ili dužim periodima kiše na obalama širom zemlje, povremeno uz jak vetar. U brdima na severu moguć je novi sneg.