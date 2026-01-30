Slušaj vest

Kina će smanjiti carine na uvoz viskija sa 10 na pet odsto, što će biti podsticaj britanskoj industriji viskija nakon što su se lideri dve zemlje sastali ove nedelje kako bi popravili napete odnose.

Smanjenje carinske stope stupa na snagu 2. februara, prema izjavi Kineskog državnog saveta.

Kancelarija britanskog premijera Kira Starmera, koja je juče objavila sporazum, navela je da će ovaj dogovor doneti 250 miliona funti (344 miliona dolara) britanskim izvoznicima u narednih pet godina.

Carine na škotski viski bile su jedna od tema o kojima su Starmer i kineski predsednik Si Đinping u sredu razgovarali u Pekingu, gde su se obavezali na veću saradnju u trgovini, investicijama i tehnologiji.

Kina je u 2025. godini uvezla viski u vrednosti od 445,5 miliona dolara, od čega je 84 odsto bilo iz Velike Britanije, prema podacima carinske službe i proračunima Rojtersa.

Peking je 2017. godine postavio privremenu carinu od pet odsto na uvoz viskija, ali je ovu odredbu ukinuo za 2025. godinu, čime je efektivno povećao stopu na 10 odsto.