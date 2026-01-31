FANTASTIČNO OTKRIĆE: Astronomi pronašli POTENCIJALNO NASTANJIVU planetu! Vrlo je slična Zemlji, ali OVO bi mogao biti veliki problem
Astronomi su otkrili novu planetu veličine Zemlje, udaljenu oko 146 svetlosnih godina, za koju procenjuju da postoji približno 50% šanse da se nalazi u nastanjivoj zoni svoje zvezde.
Planeta, nazvana HD 137010 b, kruži oko zvezde slične Suncu i oko šest odsto je veća od Zemlje, navodi Gardijan, pozivajući se na istraživanje objavljeno u časopisu Astrophysical Journal Letters.
Ona ima orbitu dugu približno 355 dana, sličnu Zemljinoj, ali pošto je njena zvezda hladnija i tamnija od Sunca, temperatura na površini planete mogla bi da padne i ispod -70°C.
Planetu su identifikovali međunarodni naučnici iz Australije, Velike Britanije,SAD i Danske, koristeći podatke prikupljene 2017. godine tokom produžene misije NASA-inog svemirskog teleskopa Kepler (K2).
Signal je registrovan kada je planeta nakratko prošla ispred svoje zvezde, izazvavši blago zatamnjenje. Prvobitno su ga primetili građanski naučnici u okviru projekta Lovci na planete.
Naučnici su podatke višestruko proveravali i zaključili da detekcija odgovara tipičnom tranzitu planete.
Astrofizičari koji nisu učestvovali u istraživanju ocenjuju da je otkriće značajno, ali upozoravaju da je potrebno više tranzitnih opažanja za konačnu potvrdu.
Iako veličinom slična Zemlji, planeta bi mogla biti i veliki "ledeni svet" sa značajnim delom vode u zamrznutom stanju.
(Kurir.rs/Gardijan)