Astronomi su otkrili novu planetu veličine Zemlje, udaljenu oko 146 svetlosnih godina, za koju procenjuju da postoji približno 50% šanse da se nalazi u nastanjivoj zoni svoje zvezde.

Planeta, nazvana HD 137010 b, kruži oko zvezde slične Suncu i oko šest odsto je veća od Zemlje, navodi Gardijan, pozivajući se na istraživanje objavljeno u časopisu Astrophysical Journal Letters.

Ona ima orbitu dugu približno 355 dana, sličnu Zemljinoj, ali pošto je njena zvezda hladnija i tamnija od Sunca, temperatura na površini planete mogla bi da padne i ispod -70°C.

Planetu su identifikovali međunarodni naučnici iz Australije, Velike Britanije,SAD i Danske, koristeći podatke prikupljene 2017. godine tokom produžene misije NASA-inog svemirskog teleskopa Kepler (K2).

Signal je registrovan kada je planeta nakratko prošla ispred svoje zvezde, izazvavši blago zatamnjenje. Prvobitno su ga primetili građanski naučnici u okviru projekta Lovci na planete.

Naučnici su podatke višestruko proveravali i zaključili da detekcija odgovara tipičnom tranzitu planete.

Astrofizičari koji nisu učestvovali u istraživanju ocenjuju da je otkriće značajno, ali upozoravaju da je potrebno više tranzitnih opažanja za konačnu potvrdu.