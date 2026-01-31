Slušaj vest

Astronomi su otkrili novu planetu veličine Zemlje, udaljenu oko 146 svetlosnih godina, za koju procenjuju da postoji približno 50% šanse da se nalazi u nastanjivoj zoni svoje zvezde.

Planeta, nazvana HD 137010 b, kruži oko zvezde slične Suncu i oko šest odsto je veća od Zemlje, navodi Gardijan, pozivajući se na istraživanje objavljeno u časopisu Astrophysical Journal Letters.

Ona ima orbitu dugu približno 355 dana, sličnu Zemljinoj, ali pošto je njena zvezda hladnija i tamnija od Sunca, temperatura na površini planete mogla bi da padne i ispod -70°C.

Planetu su identifikovali međunarodni naučnici iz Australije, Velike Britanije,SAD i Danske, koristeći podatke prikupljene 2017. godine tokom produžene misije NASA-inog svemirskog teleskopa Kepler (K2).

Signal je registrovan kada je planeta nakratko prošla ispred svoje zvezde, izazvavši blago zatamnjenje. Prvobitno su ga primetili građanski naučnici u okviru projekta Lovci na planete.

Naučnici su podatke višestruko proveravali i zaključili da detekcija odgovara tipičnom tranzitu planete.

Astrofizičari koji nisu učestvovali u istraživanju ocenjuju da je otkriće značajno, ali upozoravaju da je potrebno više tranzitnih opažanja za konačnu potvrdu.

Iako veličinom slična Zemlji, planeta bi mogla biti i veliki "ledeni svet" sa značajnim delom vode u zamrznutom stanju.

(Kurir.rs/Gardijan)

Ne propustitePlanetaIZLAZ ZA SLUČAJ OPASNOSTI BIO BLOKIRAN U KLUBU U ŠVAJCARSKOJ? Pojavili se šokantni snimci, vlasnici krive konobaricu za požar, a pogledajte šta radi zaposleni!
bar.png
Crna GoraSEKS-AFERA STIGLA IZ CRNE GORE DO AMERIKE! Ceo region bruji o Mirjaninim eksplicitnim snimcima, postala glavna vest (FOTO)
Mirjana Pajković
Bosna i HercegovinaBOŠNJACI SVOJIM TELIMA BRANE IMOVINU SRBA! Drama kod Mostara: " Žele da nam otmu zemlju" (FOTO)
Mostar selo Kuti
Crna GoraPOSTOJE SUMNJE DA SE MILOŠ MEDENICA KRIJE OVDE! Raspisane TRI POTERNICE za osuđenim beguncem, sinom bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice
medenica.jpg