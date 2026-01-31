Slušaj vest

Bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je danas da osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna nije poznavao niti sa njim komunicirao i poručio da ne zna kako je Epstajn došao do zaključka da je on "sjajan lik".

"Na učestalo interesovanje predstavnika medija povodom objave komunikacija pokojnog Džefrija Epstajna obaveštavam da Epstajna nisam poznavao, niti sam sa njim ikad obavio neposrednu ili posrednu komunikaciju. Zato, razumljivo ne mogu da svedočim o verodostojnosti objavljenih Epstajnovih razgovora, niti o njegovim eventualnim posetama Crnoj Gori", rekao je Đukanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Đukanović je dodao da "posebno žali što ne može da izađe u susret očekivanju pojedinih medijskih poslenika da odgovori na pitanje kako je Epstajn došao do zaključka da je gospodin Đukanović sjajan lik".

"Preporučujem im da, ako ga gde sretnu pre mene, to obavezno provere i da o njegovom stavu obaveste javnost", zaključio je Đukanović.

Podgorički mediji, ranije danas, objavili su da se u najnovijim dokumentima o Epstajnu, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, pominju i bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović, kao i nekadašnji šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak.

Kako se navodi, Lajčak je razmenjivao poruke sa Epstajnom i pominjao Đukanovića, prenela je RTCG.

"Predsednik Crne Gore očekuje našu posetu", napisao je u jednoj od poruka Lajčak, koji je 2006. godine bio specijalni izaslanik za crnogorski referendum o nezavisnosti.

Džefri Epstajn Foto: screenshot X, HOGP/House Oversight Committee

Epstajn je na to odgovorio da bi "on možda trebalo da pruži utočište Donaldu (Trampu)", prenele su Vijesti, dodajući da se Lajčak na tu opasku nadovezao rečima da je "Donaldu slaba tačka Crna Gora".

Epstajn, milioner poznat po tome da se družio sa slavnim ličnostima poput bivšeg britanskog princa Endrua, umro je u zatvoru 2019. godine, dok je čekao podizanje federalne optužnice za seks trafiking, a njujorški islednik proglasio je smrt samoubistvom.

U petak je, inače, objavljena najveća serija sudskih dokumenata o Epstajnu, koja uključuje tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video-snimaka.

Objavljivanje je usledilo šest nedelja nakon što je ministarstvo propustilo rok propisan zakonom koji je potpisao Tramp, a kojim je naloženo da svi dokumenti povezani sa Epstajnom budu dostupni javnosti.