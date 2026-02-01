Slušaj vest

Nova serija dokumenata koje je pre nekoliko dana objavilo američko Ministarstvo pravde otkrilo je detalje imejl prepiske sadašnje prve dame SAD Melanije Tramp i Gislejn Maksvel, najbliže saradnice i madam Džefrija Epstajna. Isplivali su na površinu i detalji razgovora američkog predsednika Donalda Trampa i osuđenog seksualnog prestupnika.

Melanija Tramp je 23. oktobra 2002. razmenjivala mejlove sa Gislejn Maksvel koja je proglašena krivom za seksualnu trgovinu ljudima i nalazi se na odsluženju zatvorske kažne. Podsetimo, udala se za Donalda Trampa 2005. ali je 2002. već bila u vezi sa njim.

Pohvalila je Gislejn Maksvel zbog članka o Džefriju Epstajnu u New York Magazine i izrazila želju da se sretnu. Potpisala je poruku: "S ljubavlju, Melanija".

Šokatni detalji dospeli su u javnost pred samu premijeru dokumentarca koji nosi njeno ime, a film prikazuje 20 dana pred drugu Trampovu inauguraciju 2025. Dokumentarni film koji je od 30. januara u bioskopima, doživeo je fijasko širom sveta, a oni koji su ga pogledali kažu da ga nije trebalo ni snimiti.

Nema sada nazad, a ni Pandorina kutija sa dokumentima o Džefriju Epstajnu ne može da se zatvori.

"Melanija, Tramp je slatkiš"



Gislejn Maksvel je odgovorila Melaniji Tramp nazvavši je slatkišom, ali je objasnila da neće moći da se sastanu zbog planiranih putovanja. Pomenuti članak u NY Magazine postao je poznat jer je uključivao citat Donalda Trampa o tome da je Epstajn voleo "mlade strankinje".

Melanija se obratila Gislejn sa "G" pa je napisala: "Draga G, kako si? Lepa priča o DŽE (inicijali Džefrija Epstajna) u NY magazine. Izgledaš sjajno na slici.“

Zatim je pričala o njegovoj nedavnoj poseti Palm Biču i rekla da jedva čeka da i sama poseti to mesto, gde inače njen suprug ima raskošno imanje.

- Znam da si jako zauzeta jer putuješ po celom svetu. Kako je bilo u Palm Biču? Jedva čekam da odem tamo - navela je i dodala:

- Nazovi me kad se vratiš u Njujork. Lepo se provedi! S ljubavlju, Melanija.

Maksvel joj je srdačno odgovorila: "Slatkišu - hvala na poruci. Zapravo, planovi su se opet promenili i sada sam na putu nantrag za Njujork. Opet odlazim u petak, pa nažalost i dalje ne mislim da imam vremena da se vidimo. Pokušaću da te nazovem".

"Melanija je zgodno parče"

Ime Melanije Tramp pominje se i u porukama koje je Epstajn delio sa Majklom Vofom 2017. dok je Tramp već bio predsednik SAD (prvi mandat).

"Neki novinari rade na tragu Melanijinom dečku".

To je bilo dve godine pre nego što je Epstajn pronađen mrtav u zatvoru u Njujorku, dok je trajalo suđenje protiv njega, zbog seksualne trgovine maloletnicama.

Objavljena je i sadržina mejla koji je Tramp poslao Epstajnu, ubrzo nakon što je upoznao Melaniju Tramp, nazvao ju je "zgodno parče", piše Dejli mejl.

Prepiska je redigovana 9.11.2016. godine, dan nakon što je Donald prvi put pobedio na predsedničkim izborima u Americi.