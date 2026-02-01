Slušaj vest

Ruski mornari sa tankera "Marinera", koji su američke snage zaplenile u Severnom Atlantskom okeanu, vratili su se u Rusiju. U zarobljeništvu su proveli 20 dana, išli u toalet pod cevima automatskih pušaka i nisu dobijali lekove, kažu.

SAD su zaplenile brod 7. januara, tvrdeći da je deo "flote iz senke" Venecuele. Članovima posade planirano je podizanje krivičnih optužbi, ali su ove nedelje svi pušteni.

Dva mornara sa tankera Marinera, koji su zaplenili američki vojnici početkom januara u Atlantiku, pušteni su na slobodu i na putu su za Rusiju, saopštila je nekoliko dana ranije zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Danas je jedan od članova posade broda Maksim Karpenko objavio da su mornari već stigli kući.

Karpenkov kolega je već stigao u Astrahan. Sam Karpenko je doputovao u Krim vozom iz Moskve, gde je stigao avionom iz Istanbula.

Amerikanci pratili tanker više od dve nedelje

Mornar je novinarima, koji su ga čekali na železničkoj stanici u Kerči, rekao da su Amerikanci pratili tanker više od dve nedelje, zbog čega su članovi posade „bili psihički spremni“ na zaplenu.

„Približavali su se, pa udaljavali, davali signale, manevari su bili različiti. Naravno, pripremali smo se, a kad smo na radaru videli tri broda, shvatili smo da je gotovo... Okupirala nas je gomila helikoptera, mislim devet, i sleteli su Amerikanci sa Britancima i zaplenili nas... Napad je bio impresivan, naravno“, ispričao je Karpenko.

Po njegovim rečima, napad je završen „prilično brzo, otprilike za pola sata“, svim mornarima je pretilo oružje, a zatvorena vrata su „bila izbijana iz puške“.

20 dana u zarobljeništvu

Precizirao je da na brodu nije bilo tereta. Marinera je plovio pod ruskom zastavom. Nakon zaplene, tanker je odveden u teritorijalne vode Škotske, a mornare su 20 dana držali na podu u kuhinji broda.

„Spavali smo na podu, u toalet smo išli pod automatima, kupali se jednom u četiri dana. Nisu nas zlostavljali, ali su ignorisali molbe za lekove i molbe za konzula“, rekao je Karpenko.

1/17 Vidi galeriju Američka vojska upala je na ruski naftni tanker Bela 1 Foto: Printskrin

Po njegovim rečima, Amerikanci su ih zvali „gostima“, a ne pritvorenicima ili optuženima. Nakon 20 dana zarobljeništva bez objašnjenja, cela posada je puštena:

„Jednog dana su rekli: ‘Spakujte stvari, dolazi čamac – odvešćemo vas na obalu.’“

Iskrcali se u Aberdinu

Nakon oslobađanja, dvojica Rusa su iskrcana u Aberdinu, smeštena u lokalni hotel i pomognuti pri kupovini karata za Rusiju. U Moskvi su ih dočekali predstavnici Muzeja mornarstva i rečnog saobraćaja, posetili Hram Hrista Spasitelja, Crveni trg i Kremlj.

„Sada ću se odmoriti da sve slegne u mojoj glavi. Šta dalje? Trenutno ne mogu da kažem ništa. Odmoriću se i idem opet na more. More me ionako vuče“, zaključio je Karpenko.

Njegov kolega, mornar Arsen Tarpošjan, vratio se u Astrahan početkom nedelje: