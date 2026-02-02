Slušaj vest

Komentari Trampa o NATO su "jednostavno, pogrešni", jer kolektivna bezbednost "nije dobrotvorna organizacija, već se zasniva na sopstvenom interesu", rekao je norveški premijer Jonas Gar Store na Bezbednosnoj konferenciji u Oslu.

Store je takođe govorio o potrebi jačanja evropske bezbednosti kroz ulaganja zajedno sa drugim evropskim partnerima – i o promenljivoj prirodi savezništva Evrope sa SAD.

Povodom nedavne oštre Trampove kritike NATO saveza, Store je rekao:

"Kada sam prvi put sreo predsednika Trampa… pogledao sam ga u oči i rekao: važno je za premijera Norveške da pogleda predsednika SAD u oči i kaže: na 100 kilometara od moje granice je najveći nuklearni arsenal na svetu i on nije usmeren protiv mene, već protiv vas."

On je dodao:

"Važno je što nadgledamo te podmornice. Znamo kada izlaze iz luka, znamo kada testiraju nove sisteme oružja i delimo te informacije sa vama i sarađujemo… u nadgledanju toga. I zato moram da kažem da zvuči potpuno netačno kada američki predsednik ustane u Davosu i kaže da smo "mi dali sve NATO, a NATO ništa ne daje zauzvrat". To je pogrešno. Jednostavno pogrešno", rekao je premijer Norveške.