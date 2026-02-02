Slušaj vest

Komentari Trampa o NATO su "jednostavno, pogrešni", jer kolektivna bezbednost "nije dobrotvorna organizacija, već se zasniva na sopstvenom interesu", rekao je norveški premijer Jonas Gar Store na Bezbednosnoj konferenciji u Oslu.

Store je takođe govorio o potrebi jačanja evropske bezbednosti kroz ulaganja zajedno sa drugim evropskim partnerima – i o promenljivoj prirodi savezništva Evrope sa SAD.

Povodom nedavne oštre Trampove kritike NATO saveza, Store je rekao:

"Kada sam prvi put sreo predsednika Trampa… pogledao sam ga u oči i rekao: važno je za premijera Norveške da pogleda predsednika SAD u oči i kaže: na 100 kilometara od moje granice je najveći nuklearni arsenal na svetu i on nije usmeren protiv mene, već protiv vas."

Ne propustitePlanetaRUSKI MORNARI KOJE SU AMERIKANCI DRŽALI ZAROBLJENE 20 DANA: "Išli smo u WC pod pretnjom, nismo dobili lekove! Rekli su da smo im gosti"!
ruski naftni tanker

On je dodao:

"Važno je što nadgledamo te podmornice. Znamo kada izlaze iz luka, znamo kada testiraju nove sisteme oružja i delimo te informacije sa vama i sarađujemo… u nadgledanju toga. I zato moram da kažem da zvuči potpuno netačno kada američki predsednik ustane u Davosu i kaže da smo "mi dali sve NATO, a NATO ništa ne daje zauzvrat". To je pogrešno. Jednostavno pogrešno", rekao je premijer Norveške.

"Mislim da veliki deo SAD to zna, jer je važno svakog dana, svakog sata. Kolektivna bezbednost nije dobrotvorna organizacija. Ona se zasniva na sopstvenom interesu."

(Kurir.rs/Guardian/P.V.)

Ne propustitePlaneta"VIŠE PUTA SAM POKUŠAO DA OBJASNIM TRAMPU DA NE DODELJUJEM NOBELOVU NAGRADU!": Premijer Norveške ispričao kakve probleme je imao
Jonas Gar Store Donald Tramp
PlanetaULAŽU DVE MILIJARDE EVRA ZA ODBRANU OD RUSIJE! Skandinavska zemlja kupuje opasno oružje dalekog dometa, ali NE od Amerikanaca!
Norveška vojska
PlanetaTRAMP BESAN: DA NIJE MENE, RUSIJA BI IMALA CELU UKRAJINU! Potom kritikovao, ni krivu ni dužnu, Norvešku!
rusija ukraijna.jpg
PlanetaNORVEŠKA SPREMA GRAĐANE ZA RAT! Hiljade ljudi dobilo pisma o mogućoj zapleni imovine!
Norveška vojska