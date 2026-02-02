"POGLEDAO SAM TRAMPA U OČI I REKAO MU O NAJVEĆEM NUKLEARNOM ARSENALU NA SVETU": Nalazi se na 100 km od moje granice, i nije usmeren ka meni, već protiv VAS!
Komentari Trampa o NATO su "jednostavno, pogrešni", jer kolektivna bezbednost "nije dobrotvorna organizacija, već se zasniva na sopstvenom interesu", rekao je norveški premijer Jonas Gar Store na Bezbednosnoj konferenciji u Oslu.
Store je takođe govorio o potrebi jačanja evropske bezbednosti kroz ulaganja zajedno sa drugim evropskim partnerima – i o promenljivoj prirodi savezništva Evrope sa SAD.
Povodom nedavne oštre Trampove kritike NATO saveza, Store je rekao:
"Kada sam prvi put sreo predsednika Trampa… pogledao sam ga u oči i rekao: važno je za premijera Norveške da pogleda predsednika SAD u oči i kaže: na 100 kilometara od moje granice je najveći nuklearni arsenal na svetu i on nije usmeren protiv mene, već protiv vas."
On je dodao:
"Važno je što nadgledamo te podmornice. Znamo kada izlaze iz luka, znamo kada testiraju nove sisteme oružja i delimo te informacije sa vama i sarađujemo… u nadgledanju toga. I zato moram da kažem da zvuči potpuno netačno kada američki predsednik ustane u Davosu i kaže da smo "mi dali sve NATO, a NATO ništa ne daje zauzvrat". To je pogrešno. Jednostavno pogrešno", rekao je premijer Norveške.
"Mislim da veliki deo SAD to zna, jer je važno svakog dana, svakog sata. Kolektivna bezbednost nije dobrotvorna organizacija. Ona se zasniva na sopstvenom interesu."
(Kurir.rs/Guardian/P.V.)