Velika Britanija je povukla akreditaciju ruskog diplomate u "recipročnoj" akciji nakon optužbi za špijunažu.

London navodi da je povukao akreditaciju ruskog diplomate u Britaniji nakon "neizazvane i neopravdane odluke da prošlog meseca bude proteran britanski diplomata i njenih neutemeljenih optužbi protiv našeg osoblja."

Prošlog meseca Rusija je povukla akreditaciju britanskog diplomate, optužujući ga za umešanost u rad britanskih obaveštajnih službi.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i Razvoja Velike Britanije (FCDO) izjavio je danas: