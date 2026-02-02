DIPLOMATSKI RAT BRITANIJE I RUSIJE! London oduzeo akreditaciju Rusu nakon optužbi za špijunažu: "Nećemo tolerisati zastrašivanje našeg osoblja!"
Velika Britanija je povukla akreditaciju ruskog diplomate u "recipročnoj" akciji nakon optužbi za špijunažu.
London navodi da je povukao akreditaciju ruskog diplomate u Britaniji nakon "neizazvane i neopravdane odluke da prošlog meseca bude proteran britanski diplomata i njenih neutemeljenih optužbi protiv našeg osoblja."
Prošlog meseca Rusija je povukla akreditaciju britanskog diplomate, optužujući ga za umešanost u rad britanskih obaveštajnih službi.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i Razvoja Velike Britanije (FCDO) izjavio je danas:
"Pozivajući ruskog ambasadora, jedan visoki službenik FCDO jasno je stavio do znanja da Velika Britanija neće tolerisati zastrašivanje osoblja Britanske ambasade, i stoga preduzimamo recipročne mere danas, povlačeći akreditaciju ruskog diplomate. Duboko je razočaravajuće što Rusija stalno nastoji da ometa rad britanskih diplomatskih misija i odvraća nas od podrške Ukrajini. Svaka dalja akcija koju preduzme Rusija biće smatrana eskalacijom i biće adekvatno odgovorena.“
(Kurir.rs/Guardian/P.V.)