Velika Britanija je povukla akreditaciju ruskog diplomate u "recipročnoj" akciji nakon optužbi za špijunažu.

London navodi da je povukao akreditaciju ruskog diplomate u Britaniji nakon "neizazvane i neopravdane odluke da prošlog meseca bude proteran britanski diplomata i njenih neutemeljenih optužbi protiv našeg osoblja."

Prošlog meseca Rusija je povukla akreditaciju britanskog diplomate, optužujući ga za umešanost u rad britanskih obaveštajnih službi.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova, Komonvelta i Razvoja Velike Britanije (FCDO) izjavio je danas:

"Pozivajući ruskog ambasadora, jedan visoki službenik FCDO jasno je stavio do znanja da Velika Britanija neće tolerisati zastrašivanje osoblja Britanske ambasade, i stoga preduzimamo recipročne mere danas, povlačeći akreditaciju ruskog diplomate. Duboko je razočaravajuće što Rusija stalno nastoji da ometa rad britanskih diplomatskih misija i odvraća nas od podrške Ukrajini. Svaka dalja akcija koju preduzme Rusija biće smatrana eskalacijom i biće adekvatno odgovorena.“

(Kurir.rs/Guardian/P.V.)

