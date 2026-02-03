Slušaj vest

Španija planira da zabrani pristup društvenim mrežama maloletnicima mlađim od 16 godina.

Platforme će biti obavezane da implementiraju sisteme za verifikaciju starosti, izjavio je danas premijer Pedro Sančez, najavljujući nekoliko mera za garantovanje sigurnog digitalnog okruženja.

Sančezova vlada, koja je u koaliciji sa levicom, više puta je ukazivala na širenje govora mržnje, pornografskog sadržaja i dezinformacija na društvenim mrežama, tvrdeći da to ima negativan uticaj na mlade.

"Naša deca su izložena prostoru koji nikada nije trebalo da istražuju sama. Nećemo više to prihvatati", rekao je Sančez obraćajući se na Svetskom samitu vlada u Dubaiju, pozivajući druge evropske zemlje da primene slične mere.

"Štitićemo ih od digitalnog Divljeg zapada", dodao je on, prenosi Rojters.

Foto: Shutterstock

Sančez je rekao da se Španija evropskim zemljama, koje je nazvao "Koalicijom digitalno voljnih", kako bi koordinisale i sprovele prekograničnu regulaciju.

Koalicija će održati svoj prvi sastanak u narednim danima, dodao je. Nije rekao koje zemlje čine ovu grupu, a njegov kabinet nije odgovorio na zahtev za pojašnjenjem.

"Znamo da je ovo bitka koja daleko prelazi granice svake zemlje", rekao je Sančez.

Foto: J. J. Guillen/EFE

Najavio je da će u Španiji takođe sledeće nedelje biti predložen zakon koji će omogućiti kažnjavanje rukovodilaca društvenih mreža za ilegalni sadržaj i govor mržnje, kao i kriminalizovati manipulaciju algoritmima i širenje ilegalnog sadržaja, rekao je Sanchez.

Među merama koje je predložio bio je sistem za praćenje govora mržnje na internetu, dok bi platforme bile obavezane da uvedu sisteme za verifikaciju starosti koji "nisu samo formalnost", rekao je on.

Njegova vlada će početi proces donošenja zakona već sledeće nedelje, dodao je.