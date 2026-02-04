Slušaj vest

Učenica (14) koja je nožem napala drugaricu iz razreda u školi u Kodinsku u Krasnojarskom kraju u Rusiji.

Iz Glavnog istražnog odeljenja regionalnog Istražnog komiteta za RIA Novosti je navedeno će učenica biti zadržana u pritvoru dok se ne odredi preventivna mera. 

Učenica (14) uhapšena nakon napada nožem u školi u Kodinsku u Krasnojarskom kraju u Rusiji Foto: Printscreen/Instagram

- Ona je privedena i smeštena u privremeni pritvorski centar u Kodinsku. Ostaće tamo dok se ne odredi preventivna mera - rekao je izvor ruske agencije i dodao da slučaj još nije rešen.

U utorak je Glavna istražna uprava Istražnog komiteta za Krasnojarski kraj i Republiku Hakasiju izvestila da je devojčica napala nožem drugaricu iz razreda u školi u Kodinsku.

Ruska agencija navodi da je ona to učinila nakon sukoba sa nastavnikom.

U vezi s incidentom pokrenuta su dva krivična postupka.

(Kurir.rs/RIA Novosti/Preveo i priredio: N. V.)

