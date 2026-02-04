DEVOJČICA OD 14 GODINA IZVELA NAPAD NOŽEM U ŠKOLI U RUSIJI! Prvi snimci, učenica nasrnula na drugaricu iz razreda nakon sukoba sa nastavnikom (FOTO, VIDEO)
Učenica (14) koja je nožem napala drugaricu iz razreda u školi u Kodinsku u Krasnojarskom kraju u Rusiji.
Iz Glavnog istražnog odeljenja regionalnog Istražnog komiteta za RIA Novosti je navedeno će učenica biti zadržana u pritvoru dok se ne odredi preventivna mera.
- Ona je privedena i smeštena u privremeni pritvorski centar u Kodinsku. Ostaće tamo dok se ne odredi preventivna mera - rekao je izvor ruske agencije i dodao da slučaj još nije rešen.
U utorak je Glavna istražna uprava Istražnog komiteta za Krasnojarski kraj i Republiku Hakasiju izvestila da je devojčica napala nožem drugaricu iz razreda u školi u Kodinsku.
Ruska agencija navodi da je ona to učinila nakon sukoba sa nastavnikom.
U vezi s incidentom pokrenuta su dva krivična postupka.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preveo i priredio: N. V.)