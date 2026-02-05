Slušaj vest

Prva dama SAD Melanija Tramp izjavila je da je u stalnom kontaktu sa timom ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi obezbedila povratak ukrajinske dece koju je, kako je navela, otela ruska vojska.

"Radim na tome i proces je u toku. Nadam se da ćemo uskoro imati uspeha", rekla je ona novinarima u Beloj kući.

Ona nije navela detalje pregovora između njenih predstavnika i Putinovog tima, prenosi Rojters.

Portparol Bele kuće potvrdio je da su komunikacije nastavljene nakon što je Melanija Tramp u avgustu prošle godine poslala pismo Putinu, koje je lično uručio njen muž, američki predsednik Donald Tramp, u kojem je ukazala na problem otetih ukrajinskih mališana.

Od kada je prva dama SAD pokrenula ovu inicijativu, 15 ukrajinske dece je vraćeno u Ukrajinu, uključujući sedmoro u decembru prošle godine.

Ukrajinske vlasti optužuju Rusiju za otmicu najmanje 19.000 ukrajinske dece od početka rata u februaru 2022. godine, navodeći da su deca odvedena u Rusiju ili teritorije pod ruskom kontrolom bez pristanka porodica ili staratelja.

Rusija međutim negira ove optužbe, tvrdeći da su postupali kako bi zaštitili decu od borbenih dejstava.