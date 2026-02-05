Slušaj vest

Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) saopštila je da sprovodi istragu povodom 36 zabeleženih slučajeva obolevanja dece, nakon što su hranjena sada povučenim serijama formule za odojčad.

Prošlog meseca, poznati gigant hrane i pića povukao je više od 60 serija svoje SMA formule zbog zabrinutosti zbog prisustva toksina otpornog na toplotu, cereulida, koji može izazvati simptome poput povraćanja i dijareje, prenosi Sky news.

Nakon povlačenja proizvoda, koje je obuhvatalo praškaste i prethodno pomešane formule za bebe i malu decu, UKHSA kaže da je "primila 36 kliničkih obaveštenja o deci koja razvijaju simptome konzistentne satrovanjem cereulidnim toksinom širom Velike Britanije, nakon konzumiranja implicitnih serija".

"S obzirom na široku dostupnost pogođenih proizvoda pre povlačenja i naknadnog testiranja od strane FSA kojim je identifikovan toksin u serijama povučene formule, ovo nije neočekivano", rekli su oni.

Istraga se nastavlja.

(Kurir.rs/Skynews)

