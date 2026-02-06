Osvojio 7.5 miliona evra na lutriji, nije se pojavio po nagradu

Stanovnik ruskog grada Jekaterinburga osvojio je 10 miliona rubalja, što iznosi oko 110.000 evra na lutriji a stvar koja ovaj dobitak čini još neverovatnijim jeste što je na tiket upisao datum svog venčanja, saopštila je pres služba Nacionalne lutrije, brenda svih državnih lutrija koje organizuje rusko Ministarstvo finansija.

"Aleksandar iz Jekaterinburga osvojio je 10 miliona rubalja na lutriji zahvaljujući jednom slučajnom tiketu. Dobitak se dogodio samo nekoliko dana pre godišnjice njegovog braka, a tiket je čak sadržao i datum ovog nezaboravnog i važnog događaja", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je dobitnik otkrio, venčanje je održano 6. februara 2019. godine, kada su oba supružnika imala 33 godine, što su isti datumi kao i oni upisani na tiketu.

Dodao je da planira da iskoristi dobitak za otplatu hipoteke i kupovinu novog automobila.

Deset miliona rubalja iznosi između 109.900-110.800 evra.