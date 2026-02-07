Nemačku će tokom vikenda zahvatiti redak vremenski fenomen - u nekim delovima delovima zemlje padaće "krvavi sneg".
Planeta
STIŽE KRVAVI SNEG! Bizarna pojava će pogoditi deo Evrope, evo šta je u pitanju
Slušaj vest
Stručnjaci ističu da je "krvavi sneg" bezopasan po zdravlje ljudi i životinja, ali da ostavlja tragove na vetrobranskim staklima automobila, prenosi Bild.
Fenomen nastaje kao direktna posledica kretanja vazdušnih masa iz Afrike, a kada ogromne količine saharske prašine bogate gvožđem stignu do evropskog kontinenta, u sudaru sa hladnim talasom se mešaju sa padavinama - snegom ili kišom.
Tokom letnjih meseci uobičajena je pojava "krvave kiše", koja ostavlja prepoznatljive crvenkaste ili smeđe tragove na automobilima, prozorima i fasadama.
Reaguj
Komentariši