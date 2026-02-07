Slušaj vest

Stručnjaci ističu da je "krvavi sneg" bezopasan po zdravlje ljudi i životinja, ali da ostavlja tragove na vetrobranskim staklima automobila, prenosi Bild.

Fenomen nastaje kao direktna posledica kretanja vazdušnih masa iz Afrike, a kada ogromne količine saharske prašine bogate gvožđem stignu do evropskog kontinenta, u sudaru sa hladnim talasom se mešaju sa padavinama - snegom ili kišom.