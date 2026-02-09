Slušaj vest

Morgan Meksvini, šef kabineta premijera Velike Britanije Kira Starmera, podneo je u nedelju ostavku, jer je njegova ideja bila da na mesto ambasadora u SAD postavi Pitera Mendelsona, uprkos Mendelsonovim vezama sa Džefrijem Epstajnom.

Meksvini je rekao da je preuzeo odgovornost zbog toga što je Starmera savetovao da postavi Mendelsona za ambasadora.

"Odluka da se Piter Mendelson postavi za ambasadora je bila pogrešna. On je oštetio našu partiju, našu državu i uopšte poverenje u politiku. Kada me je premijer pitao, ja sam ga savetovao da Mendelsona postavi i preuzimam potpunu odgovornost", rekao je Meksvini.

Starmerova vlada je obećala da će objaviti sopstvene mejlove i drugu dokumentaciju vezanu za Mandelsonovo imenovanje, za koju tvrdi da će pokazati da je Mandelson "obmanuo zvaničnike".

Starmer se ove nedelje izvinio što je "poverovao Mandelsonovim lažima" i dodao da "niko nije znao dubinu tame" odnosa između Mandelsona i Epstajna.

Međutim, brojni poslanici su pozvali i samog Starmera da podnese ostavku.

"Kir Starmer mora da preuzme odgovornost za svoje užasne postupke", rekla je Kemi Badenok liderka Konzervativne partije.