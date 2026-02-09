Slušaj vest

Vlasnik kompanije Tesla i društvene mreže X Ilon Mask i osnivač Fejsbuka Mark Zakerberg fotografisani su na večeri sa Džefrijem Epstinom nakon što je on osuđen za zlostavljanje dece.

Prema najnovijim informacijama Džefri Epstin je želeo da po svaku cenu u svoju igru uplete i Putina. Postavlja se pitanje šta se krije iza te namere i da li je želeo da potencijalnom ucenom menja poteze svetskih moćnika.

Narod se uveliko pita, da li su te teorije zavere zapravo surova realnost koja se uveliko zbiva oko nas?

Sagovornik za Kurir televiziju bila je Maja Jovanović, generalni sekretar IBSSA, Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

- Već dugo vremena govorim o aferi Epstajn i ono što mi je važno da kažem, ako uzmemo u obzir koja se imena pojavljuju na njegovom spisku da su to uglavom ljudi sa krucijalnim i velikim bogatstvom. Imali smo situaciju sa Bil Gejtsomgde se zaista pominje i vrsta ucene i vrsta uslovljavanja,sasvim je sigurno da su bahanalije i orgije jednog takvog tipa služile i da se stvori određeni materijal, kao onaj koji je dospeo sada u javnost baš zarad te vrste ucene. To su bolesni ljudi - Rekla je Jovanović za Redakciju.

Same spekulacije o motivima pokreću pitanja o moći, pritiscima i globalnim interesima.

Želeo je da umeša i Putina

- Provukla se tema Putina i Rusije i potencijalne mogućnosti da je mogao da se nađe na tim spiskovima, njega nema na istim. Sasvim sigurna sam da do toga ne bi došlo, poznajući ceo sistem i način funkcionisanja istog. To su više bile želje nego mogućnosti i sasvim sigurno je da postoji veliki broj ljudi koji su pokušani da se dovedu u vezu sa devijantnim načinom funkcionisanja pokojnog Epstina. - Objasnila je Jovanović.

Rekla je da su mnogi pokušali da povežu Putina sa Epstinom ali da za to nema nihakvih osnova i da se Putin ne nalazi na otkrivenim dokumentima.

- Novac može da bude pokretač najnenormalnijih postupanja pa čak i sa decom i sa bebama. Ne smemo da zaboravimo i akciju Armagedon koja je u Srbiji bila aktivna i koliko je samo dokaza bilo - dodala je.

Potvrdila je da je to bila šačica najbogatijih ljudi sa enormnom moći i novcem.

Rekla je i da su to stvarno devijantne ličnosti tako da se i ona i njene kolege ponekad zapitaju gde to oni žive.

Fotografija Maska i Zakerberga objavljena je nakon što je osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin pohvalio "divlju" večeru sa dvojicom tehnoloških milijardera u Kaliforniji. Slika koju je Epstin poslao sebi elektronskom poštom avgusta 2015. godine, prikazuje Zakerberga i Maska kako sede za večerom sa još nekoliko osoba uz komenatar "Večerao sam sa Zakerbergom, Maskom, Tilom, Hofmanom. Divlje"

Podsetimo, prepiske Maska i Epstina su izašle u javnost iako Mask još uvek tvrdi da nije povezan sa ovim slučajem.

Uprkos Epstajnovim vezama sa moćnim ljudima, uključujući bivšeg predsednika Bila Klintona i princa Endrjua, Mask se distancirao od bilo kakvog nepoželjnog ponašanja, ponovivši da je jedini put kada je sretao Epstajna bio veoma kratak, dok je odbio njegove brojne pozive za posetu ostrvu.

Ipak javnost je mogla da pročita Maskove poruke upućene Džefriju, "Koji dan/noć će biti najluđa zabava na tvom ostrvu?" bila je samo jedna od njih.

Ovi mejlovi su objavljeni kao deo šire istrage o Epstajnu. Ukupno je objavljeno više od 3 miliona fajlova, uključujući razmenu između Maska, Epstajna i njihovih asistenta.

