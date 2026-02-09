"Ovaj snimak je sa društvenih mreža, autor je nepoznat, ali pilot je naš!“, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine
DIREKTAN POGODAK
UKRAJINSKA VOJSKA OBJAVILA SNIMAK KAKO F-16 UNIŠTAVA RUSKI DRON: "Ne, ovo nije pravila veštačka inteligencija! Mi smo pucali iz avionskog topa!" (VIDEO)
Ukrajinska vojska je prikazala borbeni snimak na kojem se vidi kako ukrajinski borbeni avion F-16 uništava ruski jurišni dron.
Komanda Ukrajinskog vazduhoplovstva objavila je odgovarajući video na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.
„Ne, ovo nije snimak napravljen pomoću veštačke inteligencije – ovo je pravi ukrajinski pilot u F-16 koji epski uništava neprijateljski 'Šahed' iznad Ukrajine! Koliko je ovakvih obaranja već bilo?“, navodi se u objavi.
Pilot je za eliminisanje cilja koristio avionski top.
"Ovaj snimak je sa društvenih mreža, autor je nepoznat, ali pilot je naš!“, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.
