TEŠKA ISPOVEST STANOVNICE UKRAJINSKOG HARKOVA: Muka mi je više da budem "hrabra" i da izdržim po svaku cenu, ne mogu! Povećala sam dozu antidepresiva!
Stanovnica ukrajinskog Harkova Ana Kornilova napisala je na društvenim mrežama objavu o tome da je smrtno umorna od toga da bude čvrsta i nepokolebljiva. Ona je osudila pozive da se "izdrži po svaku cenu“, jer smatra da se time romantizuje ljudski bol.
Njena priča o situaciji u gradovima u Ukrajini pojavila se na mreži "Threads".
"Muka mi je više od toga da budem nepokolebljiva, da se držim u armirano-betonskom Harkovu. Uopšte, svi ti narativi o 'nepokolebljivosti' i 'čeliku' su toksični: oni normalizuju patnju, pretvaraju normalan umor, depresiju i traumu u izdaju, nameću iluziju da je pravi heroizam ćutati i držati se dok se potpuno ne slomiš. Ti narativi nanose štetu jer romantizuju naš bol, praveći od njega brend, mim, slogan za političare koji su na bezbednoj udaljenosti. A nas pretvaraju u 'heroje' koji moraju da izdrže po svaku cenu. A šta ako ne izdržavaš? Ako pucaš, plačeš, želiš da pobegneš? Onda si 'slabić', 'nisi patriota', i to samo dodaje osećaj krivice“, napisala je Kornilova.
"Juče mi je doza antidepresiva udvostručena"
Priznala je da je morala da poveća dozu antidepresiva koje uzima.
"Nakon skoro godinu dana stabilne remisije, juče mi je doza antidepresiva udvostručena. Ja sam Harkovčanka. A svi Harkovčani znaju da svi imamo kolektivnu dijagnozu: volimo Harkov fanatično, bespogovorno, odano, iskreno se ponosimo svojim gradom, smišljamo mimove o čistoći, klupama i pici iz lokalne picerije... Mi smo glavne patriote i ambasadori grada. Ja sam upravo takva. I pored sve svoje ljubavi prema gradu i domu, shvatam da više ne mogu da iznesem taj teret i želim da odem“, rezimirala je mlada žena.
Sugrađani je razumeju, ali kažu i da su vojnici, takođe, umorni
Mnogi su u komentarima napisali da je razumeju i podržavaju dok traje rat u Ukrajini.
"Razumem vas. I grlim vas. I odmah pošaljite dođavola sve te koji forsiraju 'snagu', 'nepokolebljivost', dežurne dušebrižnike koji pitaju 'kako je momcima u rovovima' i agresivne botove. Normalno je da vam je dosta ovog užasa, normalno je želeti ljudske uslove, a nenormalno je navijati za večni rat prikrivajući se patriotizmom“, piše jedan od komentatora.
Takođe, Kornilovoj su pisali da ne treba da oseća nikakvu krivicu i savetovali su joj da, ako može, ode iz zemlje.
Neki su odgovorili da su i vojnici takođe umorni.
(Kurir.rs/Strana/P.V.)